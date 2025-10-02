Himachal News: सुंदरनगर पुलिस को क्रैश बैरियर चोरी मामले में बड़ी कामयाबी, दो सगे भाई हुए गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। बीबीएमबी कॉलोनी थाना क्षेत्र के तहत भग्यार नामक स्थान से क्रैश बैरियर चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

लोक निर्माण विभाग धनोटू में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता शुभम ने अपनी शिकायत में बताया कि भग्यार में रखे सरकारी क्रैश बैरियर को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में तवारू राम (उम्र 27 वर्ष) और पवन कुमार (उम्र 29 वर्ष) के रूप में हुई है।