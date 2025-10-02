Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: सुंदरनगर पुलिस को क्रैश बैरियर चोरी मामले में बड़ी कामयाबी, दो सगे भाई हुए गिरफ्तार

    By Kulbhushan Chabba Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    सुंदरनगर के भग्यार से क्रैश बैरियर चोरी के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तवारू राम और पवन कुमार को हिरासत में लिया जो आपस में भाई हैं। पुलिस उनसे चोरी के मकसद को लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी में है।

    prefferd source google
    Hero Image
    क्रैश बैरियर चोरी मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार (File Photo)

    संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। बीबीएमबी कॉलोनी थाना क्षेत्र के तहत भग्यार नामक स्थान से क्रैश बैरियर चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    लोक निर्माण विभाग धनोटू में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता शुभम ने अपनी शिकायत में बताया कि भग्यार में रखे सरकारी क्रैश बैरियर को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में तवारू राम (उम्र 27 वर्ष) और पवन कुमार (उम्र 29 वर्ष) के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों आरोपित कुटली गांव, डाकघर पोड़ाकोठी, तहसील निहरी के निवासी हैं। दोनों आपस में सगे भाई हैं। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर चोरी के मकसद को लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।