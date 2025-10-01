Himachal News: सुंदरनगर में नशा तस्कर 20 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार, 18 हजार कैश भी बरामद

संवाद सहयोगी, ​सुंदरनगर। सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुंघ में पर नाकाबंदी के दौरान पंजाब के युवक को 20 ग्राम चिट्टा और 18,000 रूपये की नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया है।

सुंदरनगर थाना पुलिस ने एएसआई दौलत राम की अगुवाई में नाका लगाया था। इसी दौरान के पंजाब नंबर बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया। कागजात मांगने के बावजूद जब बाइक चालक ने कागज़ात दिखाने में टालमटोल शुरू किया,ल तो पुलिस को संदेह हुआ।