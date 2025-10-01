Himachal News: सुंदरनगर में नशा तस्कर 20 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार, 18 हजार कैश भी बरामद
सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुंघ में नाकाबंदी के दौरान पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 20 ग्राम चिट्टा और 18000 रुपये नकद बरामद हुए। आरोपित की पहचान लखवीर सिंह खोखर के रूप में हुई है जो मोगा पंजाब का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुंघ में पर नाकाबंदी के दौरान पंजाब के युवक को 20 ग्राम चिट्टा और 18,000 रूपये की नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया है।
सुंदरनगर थाना पुलिस ने एएसआई दौलत राम की अगुवाई में नाका लगाया था। इसी दौरान के पंजाब नंबर बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया। कागजात मांगने के बावजूद जब बाइक चालक ने कागज़ात दिखाने में टालमटोल शुरू किया,ल तो पुलिस को संदेह हुआ।
तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा और 18,000 की नकद राशि बरामद हुई। आरोपित की पहचान लखवीर सिंह खोखर (45 वर्ष) पुत्र मोहिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के जिला मोगा का रहने वाला है। पुष्टि करते हुए डीएसपी भारतभूषण ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।