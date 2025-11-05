Language
    मंडी: सुंदरनगर में लड़की का पीछा कर गाड़ी में खींचने की कोशिश, थाने में आपस में भिड़ गए दोनों पक्ष

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    सुंदरनगर में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश से हंगामा मच गया। आरोपी ने लड़की का पीछा किया और उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना के बाद थाने में दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    सुंदरनगर में दिनदहाड़े नाबालिग को अगवा करने के प्रयास पर हंगामा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी जिले के सुंदरनगर में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने दिनदहाड़े एक नाबालिग को अगवा करने का प्रयास किया। उसके साथ अश्लील हरकतें की।

    नाबालिग का हाथ पकड़ कर उसे अपनी कार में बिठाने की कोशिश की। आरोपित कई दिनों से नाबालिग का पीछा कर रहा था। स्कूल से आती जाती बार परेशान करता था। आरोपित शादीशुदा है। उसने दो शादियां कर रखी हैं।

    बुधवार शाम वह नाबालिग के घर के पास पहुंच गया। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पकड़ कर उसकी धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इस बात का पता चलने पर आरोपित के स्वजन व रिश्तेदार भी थाना सुंदरनगर पहुंच गए।

    यहां थाना परिसर में दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया। पुलिस ने नाबालिग व उसके स्वजन के बयान दर्ज करने के बाद आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

    आरोपित पक्ष के लोगों ने भी पिटाई करने तथा तेल डालकर जलाने का प्रयास करने की शिकायत दी है। सुंदरनगर की रहने वाली नाबालिग ने बुधवार सुबह अपने स्वजन को बताया कि एक व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर परेशान कर रहा है।

    मंगलवार को जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो हाथ पकड़ कर अपनी कार में बिठाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपित वहां से चला गया था। बुधवार को स्वजन ने आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाल आरोपित का सुराग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान वह शाम को पीड़िता के घर के पास पहुंच गया।

    वहां लोगों ने उसे दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित करीब 10 वर्ष तक विदेश में रहा है। अब बीज की दुकान करता था। उसने एक शादी कश्मीर व दूसरी बिलासपुर जिले के घुमारवीं से कर रखी है।

    आरोपित के हाथ लगने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इससे मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण का कहना है कि वह छुट्टी पर थे। वापस सुंदरनगर आ रहे हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।