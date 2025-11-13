हिमाचल में हर गांव-द्वार पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचाने का प्लान बना रही सुक्खू सरकार, संजीव गुलेरिया ने BJP को क्यों सुनाई खरी-खोटी?

उन्होंने नेरचौक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल से डाक्टरों के स्थानांतरण को लेकर भाजपा पर अनावश्यक राजनीति करने का आरोप लगाया। संजीव गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है।

जागरण संवाददाता, मंडी। एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में घरद्वार पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

प्रदेश के प्रत्येक हलके में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जहां छह-छह विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत न पड़े।

मंडी जिले के पद्धर, जोगेंद्रनगर, धर्मपुर व करसोग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित डाक्टरों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों में तबादले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इस पर अनावश्यक राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भाजपा व विपक्ष के कुछ नेता डाक्टरों के स्थानांतरण को लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जब