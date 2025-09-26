Language
    SPU में बीएड की 450 सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से होगी शुरू, इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता

    By Pushap Raj Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:25 PM (IST)

    सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में बीएड की 450 सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होगी। यह काउंसलिंग विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से होगी जिसमें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह रिक्त सीटों को भरने का अंतिम अवसर है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म और आवश्यक प्रमाण पत्र लाने होंगे।

    एसपीयू में बीएड की 450 रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग

    संवाद सहयोगी, मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी बीएड में 450 रिक्त सीटों के लिए छठे चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू हाेगी। विश्वविद्यालय, मंडी ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों संस्थानों में 450 के करीब खाली सीटों पर प्रवेश के लिए छठे चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से आयोजित की जाएगी।

    पांचवें चरण की काउंसलिंग में केवल 120 के करीब सीटें ही आवंटित हो पाई थीं। रिक्त सीटों को भरने के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा हैं। छठे दौर की यह काउंसलिंग भी आफलाइन माध्यम से सरदार पटेल विश्वविद्यालय आडिटोरियम, मंडी में सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

    काउंसलिंग में एसपीयू की आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब स्ट्रीम के विलय मेडिकल, नान-मेडिकल और आर्ट्स व श्रेणी की परवाह किए बिना सभी बची हुई सीटों को भरा जाएगा। इस बार एसपीयू की ओर से आवश्यक दस्तावेजों में आनलाइन भरे हुए आवेदन फार्म और बीएड रिजल्ट स्कोर कार्ड का प्रिंटआउट व आवश्यक प्रमाण पत्र लाने होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी सांझा कर दी गई हैं।

    एसपीयू से संबंद्ध बीएड कालेजों के लिए 450 रिक्त सीटों के लिए छठे चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से आफलाइन माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दिए गए समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

    प्रो. ललित अवस्थी, कुलपति एसपीयू मंडी।