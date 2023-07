Mandi News: तीन घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात बचाए गए बाढ़ में फंसे छह लोग, ये तकनीक आई काम

Mandi News नगवाई में ब्यास किनारे बने खेतो और पॉलीहाउस में ये मजदूर काम करते हैं। ब्यास का जलस्तर बढ़ने के कारण ये बीच में फंस गए। पॉलीहाउस के टेंट और पेड़ों पर चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई। दोनों ओर से ब्यास नदी का बहाव होनें के कारण इन तक पहुंचना आसान नहीं था। देर रात को जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से इनको रेस्क्यू किया।

नगवाई में बाढ़ आने के कारण फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया।

HighLights रात डेढ़ बजे निकाले नगवाई में फंसे 6 लोग। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उपायुक्त मंडी और सीपीएस सुंदर ठाकुर स्वयं रहे मौजूद। रैपलिंग तकनीक का किया गया इस्तेमाल।

जागरण संवाददाता, मंडी: मंडी के नगवाई में रविवार को ब्यास नदी में बाढ़ आने के कारण फंसे 6 लोगों को रात डेढ़ बजे रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस ने 3 घंटे तक चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। डटे रहे अधिकारी इस रेस्क्यू अभियान के दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी भी देर रात तक घटनास्थल पर डटे रहे। रात को 11 बजे के बाद उपायुक्त मंडी और सीपीएस ने मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम ने ब्यास सड़क की ओर से रैपलिंग तकनीक के जरिए इन 6 लोगों तक अपनी टीम के सदस्यों को पहुंचाया। इसके बाद एक एक करके सभी को वहां से निकाला गया। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि, फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया था। देर रात को चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इनको सुरक्षित निकाला गया है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि, लोगो को सुरक्षा सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। टेंट और पेड़ों पर चढ़कर बचाई थी जान बता दें कि नगवाई में ब्यास किनारे बने खेतो और पॉलीहाउस में ये मजदूर काम करते हैं। ब्यास का जलस्तर बढ़ने के कारण ये बीच में फंस गए। पॉलीहाउस के टेंट और पेड़ों पर चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई। दोनों ओर से ब्यास नदी का बहाव होनें के कारण इन तक पहुंचना आसान नहीं था। देर रात को जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से इनको रेस्क्यू किया।

