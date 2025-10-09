हिमाचल के मंडी में जंगल में मिला चरवाहे का शव, फिसलकर गिरने से मौत की आशंका; पुलिस जांच जारी

संवाद सहयोगी, सरकाघाट। कोप गलू के पास दुर्गापुर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक चरवाहे का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान लाल सिंह पुत्र स्व. जोध सिंह, निवासी गांव दरव्यास डाकघर थीना-गलू, तहसील बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है। वह पेशे से पशुपालक थे और रोज की तरह अपने भेड़-बकरियों को लेकर जंगल की ओर गए थे।

पुलिस को सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा है। इस पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम भी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत हुआ है कि लाल सिंह जंगल में फिसलकर नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।