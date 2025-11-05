Mandi News: भेड़ खरीदार मामले में दोषी करार, चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता,मंडी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडी के न्यायालय ने भेड़ खरीदार को को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया है। शिकायतकर्ता गोविंद राम ने आरोप लगाया था कि नरोत्तम ने 29 भेड़ें 1,50,000 रुपये में खरीदीं थीं, जिसमें 1,00,000 रुपये नकद दिए और शेष 50,000 रुपये के लिए चेक नंबर 702589 24 अगस्त 2020 जारी किया था, जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कटौला शाखा पर आहरित था। चेक तय तिथि को अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था।

शिकायतकर्ता ने 23 सितंबर 2020 को पंजीकृत डाक से वैधानिक नोटिस भेजा, जो 26 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। न्यायालय में शिकायत छह नवंबर 2020 को दायर की गई थी। बचाव पक्ष ने दावा किया कि पूरी राशि नकद चुका दी गई और चेक सुरक्षा के लिए था, जिसका शिकायतकर्ता ने दुरुपयोग किया।

हालांकि कोई रसीद या गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने धारा 118(क) और 139 की उपधारणा लागू की, जिसके तहत चेक हस्ताक्षर स्वीकार होने पर वैधानिक दायित्व माना जाता है। प्रतिवादी उपधारणा खंडन में असफल रहा। न्यायालय ने नोट किया कि नोटिस का उत्तर न देना और न्यायालय में आठ दिसंबर 2023 को 10,000 रुपये भुगतान प्रतिवादी के दावे के विरुद्ध जाता है।