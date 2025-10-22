Himachal News: दीपावली पर नेरचौक में पटाखों से सात लोग घायल

संवाद सहयाेगी,नेरचौक। दीपावली की रात पटाखों की धमक के बीच खुशियों पर चोट उस समय लगी जब नेरचौक मेडिकल कालेज में पटाखों से झुलसे सात लोग इलाज के लिए पहुंचे।

इनमें एक चार साल का बच्चा भी शामिल है। सभी लोग पटाखा हाथ में फटने से घायल हुए हैं। घायलों के हाथ और अंगुलियों में जलने के जख्म पाए गए।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, ये सभी मरीज रात आठ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच आपातकालीन विभाग में लाए गए।चिकित्सकों ने बताया कि सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ है।