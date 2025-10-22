Language
    Himachal News: दीपावली पर नेरचौक में पटाखों से सात लोग घायल

    By Pushap Raj Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    दीपावली की रात नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पटाखों से झुलसे सात लोग इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें एक चार साल का बच्चा भी शामिल था। सभी के हाथ में पटाखा फटने से चोटें आई थीं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।

    संवाद सहयाेगी,नेरचौक। दीपावली की रात पटाखों की धमक के बीच खुशियों पर चोट उस समय लगी जब नेरचौक मेडिकल कालेज में पटाखों से झुलसे सात लोग इलाज के लिए पहुंचे।

    इनमें एक चार साल का बच्चा भी शामिल है। सभी लोग पटाखा हाथ में फटने से घायल हुए हैं। घायलों के हाथ और अंगुलियों में जलने के जख्म पाए गए।

    अस्पताल प्रशासन के अनुसार, ये सभी मरीज रात आठ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच आपातकालीन विभाग में लाए गए।चिकित्सकों ने बताया कि सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ है।

