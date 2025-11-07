फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को आपदा प्रबंधन में निपुण बनाएगा SDRF, उच्च शिक्षा निदेशक से मांगी शिक्षकों की सूची

हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल में अब शारीरिक शिक्षा शिक्षक आपदा प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति के प्रशिक्षक बनेंगे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों में आपदा सुरक्षा की मजबूत नींव रखने की दिशा में पहल शुरू कर दी है।

अगले माह एसडीआरएफ और शिक्षा विभाग के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद प्रदेशभर के शारीरिक शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक और सक्षम बना सकें।प्रथम चरण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या आग लगने जैसी स्थितियों में विद्यार्थियों और स्टाफ को सुरक्षित निकालने की व्यावहारिक समझ देना है। एसडीआरएफ ने इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से सभी शारीरिक शिक्षकों की सूची मांगी है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना व्यवस्थित ढंग से बनाई जा सके। एसडीआरएफ के उच्च अधिकारियों ने उच्च शिक्षा निदेशक के साथ बैठक की है।

यह प्रशिक्षण क्लस्टर स्तर पर एक-एक दिन का होगा, जिसमें एसडीआरएफ के अनुभवी अधिकारी और प्रशिक्षक शिक्षकों को प्राथमिक बचाव, निकासी अभ्यास, प्राथमिक उपचार, सीपीआर तकनीक, जल व अग्नि सुरक्षा और टीम समन्वय जैसे व्यावहारिक विषयों पर प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह शिक्षक अपने अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे। इस अभियान को एसडीआरएफ ने सेवर स्कूल कार्यक्रम नाम दिया है। इस पहल से स्कूल सुरक्षा मानकों में उल्लेखनीय सुधार होगा।