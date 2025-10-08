Himachal News: सरकाघाट के भांबला में सड़क हादसा, स्कूटी फिसलने से बुजुर्ग की मौत

संवाद सहयोगी, सरकाघाट। उपमंडल सरकाघाट के भांबला में स्कूटी के स्किड होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भांबला निवासी दया राम (72 ) पुत्र खजाना राम गांव व डाकघर भांबला तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी मंगलवार शाम को लगभग सात बजे के करीब भांबला के जोल गांव में समारोह में गया गया था। वहां से खाना खाकर वापस अपने घर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था।