    Himachal News: सरकाघाट के भांबला में सड़क हादसा, स्कूटी फिसलने से बुजुर्ग की मौत

    By Hansraj Saini Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    सरकाघाट के भांबला में स्कूटी फिसलने से 72 वर्षीय दया राम की मृत्यु हो गई। वह जोल गांव में एक समारोह से लौट रहे थे जब उनकी स्कूटी स्किड हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सरकाघाट भांबला में स्कूटी दुर्घटना, बुजुर्ग की जान गई (File Photo)

    संवाद सहयोगी, सरकाघाट। उपमंडल सरकाघाट के भांबला में स्कूटी के स्किड होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भांबला निवासी दया राम (72 ) पुत्र खजाना राम गांव व डाकघर भांबला तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी मंगलवार शाम को लगभग सात बजे के करीब भांबला के जोल गांव में समारोह में गया गया था। वहां से खाना खाकर वापस अपने घर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था।

    सड़क पर स्कूटी स्किड हो गई । इससे गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगो निजी गाड़ी से नागरिक अस्पताल बलद्वाड़ा पहुंचाया। वहां पर डाक्टर ने घायल दया राम को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस थाना हटली की टीम ने शव को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने मामले की पुष्टि की है।