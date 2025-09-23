Language
    'मोदी सरकार की सौगात लूटकर जनता से किया विश्वासघात', राकेश जम्वाल ने साधा हिमाचल सरकार पर निशाना

    By Kulbhushan Chabba Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने निहरी क्षेत्र में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए विकास कार्य ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा दी गई सड़क योजना में भी कांग्रेस लापरवाही कर रही है जिससे सड़कें जर्जर हैं और परिवहन सेवाएं ठप हैं। जम्वाल ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा आंदोलन करेगी।

    Hero Image
    मोदी सरकार की सौगात लूटकर कांग्रेस ने जनता से किया विश्वासघात: राकेश जम्वाल (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल ने निहरी क्षेत्र के बलग में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य पूरी तरह से ठप कर दिए हैं और जनता को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया है।

    राकेश जम्वाल ने कहा कि मोदी सरकार ने निहरी क्षेत्र को पंडार से जनौल सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में 19.80 करोड़ रुपये की सौगात दी है। लेकिन कांग्रेस सरकार इस काम को लापरवाही से कर रहे है और पैसों का दुरूपयोग कर रही है। सड़कें जर्जर हालात में हैं और परिवहन सेवाएं ठप पड़ चुकी हैं।

    बलग और जरल पंचायतों की बसें बंद हो चुकी हैं। जिससे यहां के बच्चों को रोजाना पैदल स्कूल और जनता को अस्पताल का रास्ता पैदल नापना पड़ रहा है। जहां मोदी सरकार लगातार जनता के हित में योजनाएं और बजट ला रही है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन योजनाओं को रोककर जनता के साथ खुला विश्वासघात कर रही है।

    कांग्रेस नेताओं को केवल बयानबाज़ी और सत्ता सुख से मतलब है। उन्हें न तो किसानों की चिंता है, न बागवानों की और न ही छात्रों व आम जनता की। परिवहन सेवाएं ठप पड़ने से विद्यार्थी समय पर स्कूल-कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    राकेश जम्वाल ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने जल्द ही निहरी क्षेत्र में सड़क और परिवहन सेवाएं बहाल नहीं कीं तो भाजपा इस मुद्दे को आंदोलन की शक्ल देगी। निहरी क्षेत्र की जनता विकास से वंचित है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस सरकार है।