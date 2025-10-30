भव्य जगती का आयोजन की तैयारी पूरी, सांसद कंगना रनौत ने जगती पट्ट में टेका माथा
कुल्लू के नग्गर गांव में माता हिडिंबा के आदेश पर विशाल जगती का आयोजन हो रहा है। 300 से अधिक देवी-देवताओं के निशान पहुंच रहे हैं। सांसद कंगना रनौत ने भी जगती पट पर माथा टेका और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। माता त्रिपुरा सुंदरी कमेटी और ग्रामीणों ने मिलकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
संवाद सहयोगी, पतलीकूहल (कुल्ली)। धरोहर गांव नग्गर में कल शुक्रवार को माता हिडिंबा के आदेश पर भव्य जगती का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग 300 से अधिक देवी-देवताओं के निशान जगती पट तक पहुंचने लगे हैं। वहीं इस बड़े धार्मिक आयोजन से पहले मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने भी 18 करडु की सौह जगती पट नग्गर में उपस्थित होकर माथा टेका।
सांसद कंगना ने इस आयोजन के बारे में रघुनाथ जी के कारदार दानवेंद्र सिंह से चर्चा भी की। माता त्रिपुरा सुंदरी कमेटी और गांववासियों ने मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। बीरबार महेश्वर सिंह ने भी आयोजन स्थल का निरीक्षण किया।
माता त्रिपुरा सुंदरी के कारदार जोगिंदर आचार्य ने बताया कि कई दूर-दराज से देवी-देवताओं के निशान पैदल चलकर पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी शुक्रवार सुबह तक पहुंच जाएंगे। देवी-देवताओं के साथ आने वाले देऊलु और भक्तों के लिए भोजन आदि की पूरी व्यवस्था की गई है।
