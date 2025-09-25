Language
    सरकाघाट में भारी बारिश से 33 केवी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान लोग

    By Mukesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)

    सरकाघाट में भारी बारिश के कारण 33 केवी जाहू-सरकाघाट मुख्य विद्युत लाइन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बोर्ड ने वैकल्पिक लाइनों से आंशिक आपूर्ति बहाल की है। मरम्मत कार्य जारी है लेकिन आपूर्ति अनियमित रह सकती है। वरिष्ठ अभियंता आरके गुप्ता ने जनता से संयम बरतने और आपात स्थिति में संपर्क करने की अपील की है।

    33 केवी लाइन क्षतिग्रस्त, सरकाघाट में बिजली आपूर्ति बाधित (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, सरकाघाट। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के विद्युत मंडल, सरकाघाट के अंतर्गत आने वाली 33 केवी जाहू-सरकाघाट मुख्य विद्युत लाइन का एक भाग भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे सरकाघाट उपमंडल सहित आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता आरके गुप्ता ने बताया कि बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक विद्युत लाइनों के माध्यम से आपूर्ति को आंशिक रूप से बहाल कर दी है। जब तक क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक विद्युत आपूर्ति अनियमित रह सकती है।

    उन्होंने जनता से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विभाग द्वारा मुरम्मत कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति अथवा जानकारी के लिए 858049319, 7018442353 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है।