सरकाघाट में भारी बारिश से 33 केवी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान लोग

संवाद सहयोगी, सरकाघाट। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के विद्युत मंडल, सरकाघाट के अंतर्गत आने वाली 33 केवी जाहू-सरकाघाट मुख्य विद्युत लाइन का एक भाग भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे सरकाघाट उपमंडल सहित आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता आरके गुप्ता ने बताया कि बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक विद्युत लाइनों के माध्यम से आपूर्ति को आंशिक रूप से बहाल कर दी है। जब तक क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक विद्युत आपूर्ति अनियमित रह सकती है।