मंडी में नाबालिग से रेप, जांच के बीच सौतेले पिता ने की आत्महत्या, DNA टेस्ट से होगी दुष्कर्म की पुष्टि

मंडी जिले में एक नाबालिग के गर्भवती होने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान नाबालिग के सौतेले पिता ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग ने पहले किसी का नाम नहीं बताया था इसलिए पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए असली आरोपित का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सौतेले पिता सहित कुछ रिश्तेदारों के सैंपल लिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, मंडी। जिला में एक नाबालिग गर्भवती होने के बाद दर्ज मामले की जांच के दौरान ही उसके सौतेले पिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। एक अक्टूबर को जिला के एक थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

नाबालिग के गर्भवती होने का तब पता चला था, जब उसने पेट दर्द की शिकायत की और उसे चिकित्सक के पास दाखिल करवाया गया। जांच में वह पांच माह की गर्भवती पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की।

आरंभिक जांच के दौरान नाबालिग को पुलिस ने सीडब्लयूडी के पास पेश किया, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं बता पाई। पुलिस ने बेटी को उसकी मां के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले में उसके सौतेले पिता सहित कुछ लोगों पर शक था। अभी मामले की जांच चल ही रही थी कि उसके साैतेले पिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस अब डीएनए टेस्ट से पता लगाएगी कि नाबालिग के साथ किसने दुष्कर्म किया है। इसके लिए पुलिस ने उसके पहले के पिता और सौतेले पिता सहित कुछ रिश्तेदारों के सैंपल लिए हैं।