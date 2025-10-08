Language
    मंडी में नाबालिग से रेप, जांच के बीच सौतेले पिता ने की आत्महत्या, DNA टेस्ट से होगी दुष्कर्म की पुष्टि

    By Mukesh Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    मंडी जिले में एक नाबालिग के गर्भवती होने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान नाबालिग के सौतेले पिता ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग ने पहले किसी का नाम नहीं बताया था इसलिए पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए असली आरोपित का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सौतेले पिता सहित कुछ रिश्तेदारों के सैंपल लिए गए हैं।

    नाबालिग बेटी पांच माह की गर्भवती, सौतेले पिता ने की आत्महत्या (File Photo)

    जागरण संवाददाता, मंडी। जिला में एक नाबालिग गर्भवती होने के बाद दर्ज मामले की जांच के दौरान ही उसके सौतेले पिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। एक अक्टूबर को जिला के एक थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग के गर्भवती होने का तब पता चला था, जब उसने पेट दर्द की शिकायत की और उसे चिकित्सक के पास दाखिल करवाया गया। जांच में वह पांच माह की गर्भवती पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की।

    आरंभिक जांच के दौरान नाबालिग को पुलिस ने सीडब्लयूडी के पास पेश किया, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं बता पाई। पुलिस ने बेटी को उसकी मां के हवाले कर दिया।

    पुलिस इस मामले में उसके सौतेले पिता सहित कुछ लोगों पर शक था। अभी मामले की जांच चल ही रही थी कि उसके साैतेले पिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस अब डीएनए टेस्ट से पता लगाएगी कि नाबालिग के साथ किसने दुष्कर्म किया है। इसके लिए पुलिस ने उसके पहले के पिता और सौतेले पिता सहित कुछ रिश्तेदारों के सैंपल लिए हैं।

    नाबालिग की उम्र काफी कम है ऐसे में आगामी दिन चार दिन में डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद सैंपल रिपोर्ट आने के बाद असली आरोपित का पता चलेगा।

    उधर डीएसपी देवराज ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच के दौरान ही उसके सौतेले पिता ने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस ने मृतक सहित उसके पहले के पिता और कुछ अन्य रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल लिए हैं। इनका डीएनए टेस्ट करवाकर आगामी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया जाएगा।