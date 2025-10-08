Karva Chauth 2025: करवाचौथ को लेकर बाजारों में मेंहदी वालों की चांदी, 150 से 2000 रुपये तक कर रहे हैं चार्ज

मंडी में करवाचौथ की धूम रही जहां महिलाओं ने सजने-संवरने और खरीदारी में उत्साह दिखाया। मेहंदी लगवाने के लिए शहर में भीड़ रही और पार्लरों में विशेष छूट दी गई। जोगिंदरनगर के बाजारों में मनियारी की दुकानों पर खूब खरीदारी हुई जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महिलाओं ने लाल रंग के परिधान और देशी घी की फैनियां खरीदीं जिससे बाजार में रौनक बनी रही।

जागरण टीम, मंडी। करवाचौथ के लिए महिलाओं का सजने संवरने का दौर बुधवार को जारी रहा। मंडी शहर में जहां चहल पहल रही वहीं हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए गांव से भी महिलाएं शहर पहुंची। इस बार 150 से 2000 रुपये तक मेहंदी महिलाओं को डिजाइन के हिसाब से लगाई जा रही है। शहर के हर गली में दो से तीन लोग मेहंदी लगाने के लिए मौजूद रहे।

वहीं पार्लरों में भी सजने संवरने वाली महिलाओं को विशेष छूट का प्रावधान रहा। साड़ियां और सूट की दुकानों में भी भीड़ रही, जबकि दर्जी की दुकानों पर महिलाएं अपने कपड़े समय पर सिलवाने के लिए आग्रह करती देखी गई। वहीं जोगेंद्रनगर में मुख्य बाजार, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन चोक व मंदिर रोड़ में सजी मनियारी की दुकानों में महिलाओं ने दिल खोलकर धन लुटाया।