Mandi News: स्कूल के पास सिगरेट-गुटखा बिक्री पर मंडी पुलिस सख्त; 9 दुकानदारों पर केस, माल जब्त
मंडी पुलिस ने स्कूल के पास सिगरेट और गुटखा बेचने वाले 9 दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनका माल जब्त कर लिया। यह कार्रवाई छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए की गई है। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी पुलिस ने मंगलवार को तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री, खुली सिगरेट बेचने और बिना लाइसेंस शराब की आपूर्ति के खिलाफ विशेष अभियान चलाया।
शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू की उपलब्धता पर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल नौ मामलों में केस दर्ज किया गया है। सभी मामलों में अवैध रूप से बेचा जा रहा माल कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
सरकाघाट पुलिस ने कुलदीप कुमार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विक्रय निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उसकी दुकान से आठ बोतल व 39 पैकेट तंबाकू बरामद किया है।
दुकानदार मंजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान से सिगरेट के पांच पैकेट बरामद किए। जोगेंद्रनगर थाना क्षेत्र में भी दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। लक्की जनरल स्टोर भट्ठा के प्रवीण कुमार और अपर सेरी के अमित कुमार को बिना लाइसेंस तंबाकू बेचते पकड़ा गया।
पद्धर थाना क्षेत्र में आइआइटी कमांद के पास गुड्डू राम की खोखा दुकान से बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर केस दर्ज किया है। शैक्षणिक संस्थान के पास ऐसी बिक्री को पुलिस ने गंभीर उल्लंघन बताया है।
पुलिस चौकी कोटली ने लाभ सिंह की दुकान से सिगरेट, बीड़ी, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। सुंदरनगर पुलिस ने कपाही स्कूल के निकट मोहन लाल की दुकान से खुली सिगरेट मिलने व दीप कुमार की दुकान से खुली सिगरेट और कुबेर तंबाकू मिलने पर केस दर्ज किया है।
धर्मपुर थाना में मंडप बाजार के पास स्थित दुकान संचालक बलवंत सिंह जम्वाल को स्कूल के नजदीक खुली सिगरेट बेचते पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
