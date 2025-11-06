मंडी: पंचायत चुनाव से पहले OBC की जनगणना रिपोर्ट पर उठाए सवाल, 10 दिन में कार्रवाई न हुई तो आंदोलन की चेतावनी

संवाद सहयोगी, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायत चुनाव से पहले जनगणना रिपोर्ट में धांधली के आरोप लगे हैं। विकास खंड बालीचौकी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनगणना रिपोर्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी परिवारों की संख्या को जानबूझकर कम दर्शाने का आरोप लगाते हुए, राज्यपाल को उपायुक्त मंडी के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। जनसंख्या की जांच करवाने का आदेश दें प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ओबीसी के पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह भारद्वाज ने की। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे पूरे विकास खंड बाली चौकी में समस्त ओबीसी जनसंख्या की जांच कराने के लिए तुरंत आदेश दें।