    मंडी नगर निगम ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों न तोड़ा नियम तो होगी सख्त कार्रवाई

    By Pushap Raj Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    मंडी नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी है। निगम 3 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। आयुक्त रोहित राठौर ने कहा है कि सड़क पर फैला सामान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने वालों की बिजली-पानी काटी जाएगी। निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है

    दुकानदारों के सामान दुकान से बाहर दिखा तो होगा भारी जुर्माना, कटेगा बिजली पानी (File Photo)

    संवाद सहयोगी, मंडी। नगर निगम मंडी में शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जे जमाने वाले दुकानदारों के लिए नगर निगम मंडी ने निर्णायक चेतावनी जारी कर दी है।

    आम नागरिकों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए, नगर निगम तीन अक्टूबर से पूरे क्षेत्र में एक विशेष और व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने जा रहा है। निगम आयुक्त रोहित राठौर के स्पष्ट आदेश हैं कि अब सड़क पर पसरा सामान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    नगर निगम को लगातार इन मामलों की लिखित और मेल के माध्यम से शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानदारों ने अपनी सीमा से बाहर निकलकर न केवल आम जनता की आवाजाही को बाधित किया है, बल्कि सड़कों पर सामान रखने से यातायात जाम की समस्या भी विकराल हो गई है।

    सार्वजनिक संपत्ति पर यह अवैध कब्जा मोटर व्हीकल एक्ट और नगर निगम अधिनियमों का सीधा उल्लंघन है। आगामी तीन अक्टूबर से शुरू हो रहे इस आपरेशन क्लीन में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी व्यापारी का सामान दुकान की निर्धारित सीमा से एक इंच भी बाहर पाया गया, तो निगम तुरंत कार्रवाई करेगा।

    इसमें सामान की तत्काल जब्ती, अतिक्रमण के लिए भारी जुर्माना, और बार-बार उल्लंघन करने वालों की बिजली पानी काटी जाएगी। नगर निगम ने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करते हुए अपना दुकानदार अपने सामान को कार्रवाई से बचने के लिए दुकान की तय सीमा तक ही रखें।

    शहर में दुकानदार अपनी दुकान की सीमा से सामान को बाहर रखते है जिसकी लगातार शिकायतें आ रही है। तीन अक्टूबर तक दुकानदारों को निगम की ओर से चेतावनी दे दी गई है, उसके उपरांत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कदम मंडी शहर को स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है, जिसमें सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।- रोहित राठौर, आयुक्त नगर निगम मंडी।