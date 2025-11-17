Language
    मंडी तेजाब कांड : महिला के देरी से घर आने पर हुआ था पति-पत्नी में विवाद, अब कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे सांसें

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    मंडी में एक तेजाब हमले में, पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    मंडी एसिड अटैक की पीड़िता व आरोपित पति।

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए तेजाब कांड की पीड़ित महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार देर शाम को महिला के देरी से घर आने के कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके पति नंदलाल ने पूरा जग भरकर तेजाब महिला पर फेंककर धक्का दे दिया। 

    मकान की ऊपरी मंजिल से गिरने के कारण महिला के जबड़ा, नाक टूट चुका है। पीजीआई में उसको कृत्रिम आक्सीजन के सहारे रखा गया है। 

    पुलिस ने चंडीगढ़ में लिया पीड़िता का बयान

    रविवार देर शाम को मंडी के सैण मोहल्ला में हुए इस तेजाब कांड ने सबको दहला दिया है। पीड़ित महिला पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस ने भी उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई पहुंचकर उसका बयान लेकर कार्रवाई तेज कर दी है।

    18 नवंबर पर रिमांड पर है आरोपित पति

    आरोपित पति 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने तेजाब किससे लिया था।

    एक मकान में अलग-अलग रहते थे दोनों

    दोनों पति-पत्नी के बीच पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। पहले भी पुलिस तक शिकायत हुई थी और दोनों अपने मंडी में खरीदे मकान में ही अलग-अलग रहते है। 

    महिला अलग-अलग जगह काम कर चला रही थी खर्च 

    महिला अलग-अलग जगहों पर काम करके अपना खर्च चला रही थी। इनके एक बेटी और बेटा हैं। वहीं महिला की गंभीर हालत को देखते हुए अब लोगों ने आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है।


    हर पहलू की गंभीरता से हो रही जांच

    एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि महिला की गंभीर हालत को देखते हुए टीम पीजीआई भेजी गई है। मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।

     

