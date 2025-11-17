मंडी तेजाब कांड : महिला के देरी से घर आने पर हुआ था पति-पत्नी में विवाद, अब कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे सांसें

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए तेजाब कांड की पीड़ित महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार देर शाम को महिला के देरी से घर आने के कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके पति नंदलाल ने पूरा जग भरकर तेजाब महिला पर फेंककर धक्का दे दिया।



मकान की ऊपरी मंजिल से गिरने के कारण महिला के जबड़ा, नाक टूट चुका है। पीजीआई में उसको कृत्रिम आक्सीजन के सहारे रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने चंडीगढ़ में लिया पीड़िता का बयान रविवार देर शाम को मंडी के सैण मोहल्ला में हुए इस तेजाब कांड ने सबको दहला दिया है। पीड़ित महिला पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस ने भी उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई पहुंचकर उसका बयान लेकर कार्रवाई तेज कर दी है।