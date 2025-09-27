नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग की, बोले केंद्र सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंडी में भाजपा कार्यालय के आरम्भ पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से जनादेश हथियाया है। देहरा उपचुनाव में वोट के लिए महिला मंडलों को पैसा दिया गया।

जागरण संवाददाता, मंडी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मंडी में भाजपा के जिला कार्यालय का आरंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लेह में जो हिंसक घटनाक्रम हुआ है वह निंदनीय है।

केंद्र सरकार इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है। उचित कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जयराम ठाकुर ने वोट चोरी मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर मीडिया के प्रश्न पर कहा कि आज यह आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई थी।

हिमाचल में कांग्रेस ने 10 झूठी गारंटियों के दम पर ही जनादेश हथियाया है। बाबा साहब आंबेडकर को हराने के लिए 74,000 वोटों को निरस्त करने वाले नेताओं के स्वजन भाजपा पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी की देश में कोई स्वीकायर्ता नहीं है। कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है इसलिए उनके ऐसे आरोपों के कोई मायने नहीं रह जाते।

उन्होंने आरोप लगाया कि देहरा उपचुनाव में वोट के लिए 67 महिला मंडलों को पैसा आवंटित किया गया। 1000 महिलाओं के खाते में तीन माह की किस्त जमा कर दी गई। जयराम ने इसके बाद सराज क्षेत्र के केलोधार, सरोआ व कांढा बाजार में व्यापारियों से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर चर्चा की।