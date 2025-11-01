हिमाचल: मंडी में जोरदार धमाके के बाद धंसने लगी जमीन और पड़ गया बड़ा गड्ढा, घरों में आई दरारें, दहशत में हटोण के लोग
मंडी जिले के हटोण गांव में जमीन धंसने से दहशत फैल गई है। हरदेव शर्मा के घर के पास एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे उनके घर में दरारें आ गईं। ग्रामीणों के अनुसार, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। प्रभावितों ने फोरलेन सुरंगों के निर्माण को इसका कारण बताया है और मुआवजे की मांग की है। पंचायत ने प्रशासन से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मांग की है।
संवाद सहयोगी, पंडोह (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बरसात के बाद भी आपदा नहीं थम रही है। सदर मंडी की ग्राम पंचायत हटोण के ड्योड गांव में जमीन धंसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार तड़के लगभग 3 बजे जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ गांव के स्थानीय निवासी हरदेव शर्मा की मलकीयत भूमि में एक विशालकाय गड्ढा पड़ गया।
घर में भी आई दरारें
गड्ढा उनके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बना है, जिसके चलते उनके घर की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं। स्थिति को देखते हुए घर को खाली करवाया गया है।
दो बार पहले भी पड़े गड्ढे
ग्रामीणों के अनुसार, इस क्षेत्र में इससे पहले भी दो बार ऐसे गड्ढे पड़ चुके हैं। पहले दोनों गड्ढे हटोण सड़क के पास बने थे, जिन्हें एनएचएआई और फोरलेन निर्माणाधीन कंपनी ने तुरंत भर दिया था। लेकिन इस बार जो गड्ढा बना है, वह सड़क से काफी दूर होने के कारण इसे भरना मुश्किल बताया जा रहा है।
फोरलेन सुरंगों के कारण लगातार हो रहा नुकसान
प्रभावित व्यक्ति हरदेव शर्मा ने बताया कि फोरलेन की सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही उनके घर और ज़मीन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कई बार एनएचएआई और प्रशासन को पत्राचार कर चुके हैं तथा कई बार जॉइंट इंस्पेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला।
जमीन धंसती देख घर छोड़ भागे लोग
उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह आई आवाज़ के बाद ज़मीन अचानक धंसने लगी, जिससे घर के लोग डर के मारे बाहर भागे और ग्रामीणों ने तुरंत पंचायत को इसकी सूचना दी।
प्रभावितों को शिफ्ट करने की मांग
हटोण पंचायत के उपप्रधान नोक सिंह और पूर्व प्रधान दलीप ठाकुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के घर खाली करवाए और प्रशासन व पुलिस को सूचना दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग की है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और उन्हें उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन का रूप ले सकते हैं।
स्कूल व अन्य भवन भी खतरे में
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस धंसाव से न सिर्फ हरदेव शर्मा का घर, बल्कि पास का स्कूल और अन्य घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। गांव में लगातार हो रही ज़मीन धंसने की घटनाओं से लोग भयभीत हैं और अब प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
