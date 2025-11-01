हिमाचल: मंडी में जोरदार धमाके के बाद धंसने लगी जमीन और पड़ गया बड़ा गड्ढा, घरों में आई दरारें, दहशत में हटोण के लोग

संवाद सहयोगी, पंडोह (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बरसात के बाद भी आपदा नहीं थम रही है। सदर मंडी की ग्राम पंचायत हटोण के ड्योड गांव में जमीन धंसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार तड़के लगभग 3 बजे जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ गांव के स्थानीय निवासी हरदेव शर्मा की मलकीयत भूमि में एक विशालकाय गड्ढा पड़ गया।

घर में भी आई दरारें गड्ढा उनके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बना है, जिसके चलते उनके घर की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं। स्थिति को देखते हुए घर को खाली करवाया गया है। दो बार पहले भी पड़े गड्ढे ग्रामीणों के अनुसार, इस क्षेत्र में इससे पहले भी दो बार ऐसे गड्ढे पड़ चुके हैं। पहले दोनों गड्ढे हटोण सड़क के पास बने थे, जिन्हें एनएचएआई और फोरलेन निर्माणाधीन कंपनी ने तुरंत भर दिया था। लेकिन इस बार जो गड्ढा बना है, वह सड़क से काफी दूर होने के कारण इसे भरना मुश्किल बताया जा रहा है।

फोरलेन सुरंगों के कारण लगातार हो रहा नुकसान प्रभावित व्यक्ति हरदेव शर्मा ने बताया कि फोरलेन की सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही उनके घर और ज़मीन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कई बार एनएचएआई और प्रशासन को पत्राचार कर चुके हैं तथा कई बार जॉइंट इंस्पेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला।