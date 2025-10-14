कुल्लू दुष्कर्म मामला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मांगी रिपोर्ट, बैंक खातों की भी होगी जांच

जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू से रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता ने गत दिनों आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि आरोपितों की ऊंची पहुंच के चलते पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। पुलिस के कुछ अधिकारी एक वर्ष से मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

पीड़िता ने कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला पर दुष्कर्म व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत महिला थाना कुल्लू में गत माह केस दर्ज करवाया था। एसडीएम ने जबरन वसूली का केस दर्ज करवाया वहीं, पुलिस ने विकास शुक्ला व दो अन्य आरोपितों की संबंधित पंचायतों के सचिवों के पत्र लिखकर उनकी जाति से संबंधित रिकार्ड मांगा है। आरोपित विकास शुक्ला ने महिला पर जबरन वसूली का केस दर्ज करवाया है। कुल्लू पुलिस इसकी जांच कर रही है।