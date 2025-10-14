Language
    कुल्लू दुष्कर्म मामला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मांगी रिपोर्ट, बैंक खातों की भी होगी जांच

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों की ऊंची पहुंच के कारण निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। एसडीएम विकास शुक्ला पर दुष्कर्म का आरोप है, जबकि एसडीएम ने पीड़िता पर जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया है। पुलिस बैंक खातों की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है।

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू से रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता ने गत दिनों आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि आरोपितों की ऊंची पहुंच के चलते पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। पुलिस के कुछ अधिकारी एक वर्ष से मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

    पीड़िता ने कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला पर दुष्कर्म व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत महिला थाना कुल्लू में गत माह केस दर्ज करवाया था।

    एसडीएम ने जबरन वसूली का केस दर्ज करवाया

    वहीं, पुलिस ने विकास शुक्ला व दो अन्य आरोपितों की संबंधित पंचायतों के सचिवों के पत्र लिखकर उनकी जाति से संबंधित रिकार्ड मांगा है। आरोपित विकास शुक्ला ने महिला पर जबरन वसूली का केस दर्ज करवाया है। कुल्लू पुलिस इसकी जांच कर रही है। 

    महिला पर पांच लाख लेने का आरोप

    महिला पर ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपये लेने का आरोप है। इनकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच कब-कब पैसे का लेनदेन हुआ था।

    इंटरनेट पर वीडियो वायरल 

    उधर, इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ है। इस पर दुष्कर्म पीड़िता पर पहले समझौता करने व ब्लैकमेल करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। यह वीडियो लाहुल स्पीति भाजपा के पेज से प्रसारित हुआ है। पीड़िता ने इसकी भी शिकायत कुल्लू थाना से की है। वीडियो किसने बनवाया और किसने शेयर करने के लिए दिया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। पीड़िता ने पहले ही एक इंटरनेट मीडिया संचालक पर पहचान सार्वजनिक करने का केस दर्ज करवा रखा है।

