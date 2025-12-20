Language
    मंडी में सरकाघाट कॉलेज की कैंटीन के दूषित पानी से फैला पीलिया, जांच के दौरान सामने आया सच

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:19 PM (IST)
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    सरकाघाट महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पीलिया, कॉलेज कैंटीन के दूषित पानी से फैला। कैंटीन की पानी की टंकियों में मिट्टी और गंदगी पाई गई, जिससे ...और पढ़ें

    सरकाघाट कॉलेज की कैंटीन के दूषित पानी से फैला पीलिया (File Photo)


    संवाद सहयोगी,सरकाघाट। सरकाघाट महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पीलिया कालेज कैंटीन के दूषित पानी से फैलने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कैंटीन की पानी की टंकियों में बड़ी मात्रा में मिट्टी और गंदगी पाई गई थी, जिससे जल प्रदूषण की पुष्टि हुई थी।

    इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कैंटीन के जल स्रोत को सील कर सुपर क्लोरीनेशन करवाया था। इसके अलावा एसपीएस स्कूल तताहर की पानी की टंकी में भी जल शक्ति विभाग के सहयोग से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए। ताजा जल नमूनों की जांच में सभी सैंपल बैक्टीरिया मुक्त पाए गए हैं।

    एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 19 नवंबर को बरच्छवाड़ और तताहर क्षेत्र से पीलिया के 35 मामले सामने आए थे। इसके तुरंत बाद रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसने प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वे किया, मरीजों की सूची तैयार की और संभावित जल स्रोतों की जांच शुरू की।

    इसके साथ ही आम लोगों और छात्रों को पीलिया व हेपेटाइटिस-ए से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। एक माह के भीतर पीलिया के कुल मामलों की संख्या करीब 81 तक पहुंच चुकी है। एसडीएम ने बताया कि मामले को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और छात्रों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।

    उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करने की अपील की। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कालेज की परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित की जा सकती हैं।

     