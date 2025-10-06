'हिमाचल को केंद्र ने 843 करोड़ रुपये एडवांस दिए', जयराम ठाकुर ने कहा- अब टाइम पर वेतन दे सुक्खू सरकार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपये की सहायता दी है ताकि त्योहारों के समय वेतन देने में आसानी हो। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को आजादी के लिए महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।

जागरण टीम, मंडी/थुनाग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने त्योहारों का सीजन देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार समेत सभी राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए ही स्टेट टैक्स शेयर के एडवांस के तहत हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे सरकार लोगों को समय से वेतन आदि देने का प्रबंध कर सके। फीफा की तरह आगे भी केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल सरकार की मदद की जाती रहेगी।

सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आत्मनिर्भरता के बिना हमारी आजादी अधूरी है। बिना आत्मनिर्भरता के विकसित भारत का संकल्प भी आसान नहीं होगा।

इसीलिए 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। हम छोटे-छोटे हथियार ही नहीं उन्नत किस्म के पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं। धरती से लेकर आसमान तक समुद्र की अतल गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और भारतीयता का डंका बज रहा है।