'मंडी में CM व मंत्रियों ने निकाली सिर्फ राजनीतिक भड़ास', जयराम का निशाना, ...भ्रष्टाचार उजागर होगा तो केजरीवाल की तरह जेल जाएंगे

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी में काम करने नहीं, बल्कि विपक्ष को कोसने व गाली निकालने ही आते हैं। पिछले तीन वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है। तीन वर्ष में सरकार ने मंडी जिला को दिया कम हैं, छीना अधिक है।

आबकारी नीति में बदलाव कर भ्रष्टाचार को जन्म दिया मंगलवार को मंडी में मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष के बीच में आबकारी नीति में कोटे का बदलाव कर भारी भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इस बदलाव से विभाग को प्रति पेटी 1250 रुपये का नुकसान हो रहा है।

भ्रष्टाचार उजागर होगा अधिकारी व मंत्री केजरीवाल की तरह जेल जाएंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि यह भ्रष्टाचार जल्द उजागर होगा और इसमें शामिल अधिकारी व मंत्री केजरीवाल की तरह जेल जाएंगे। सुक्खू सरकार की कार्यशैली दिल्ली मॉडल की तर्ज पर चल रही है, जहां नीतियों का उद्देश्य विकास नहीं, बल्कि लाभ पहुंचाना है।



उन्होंने सवाल उठाया कि जब वित्तीय वर्ष का आधा हिस्सा बीत चुका है, तब अचानक नीति में संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ है कि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

2023 में एलान 4500 करोड़ का दिए 300 ही पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आपदा राहत पैकेज को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने 2023 में 4500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान तो किया था, लेकिन विधानसभा में पूछे जाने पर पता चला कि प्रभावितों को 300 करोड़ रुपये भी नहीं दिए गए।

किराया देने की योजना भी दिखावटी अब तक सरकार से ज्यादा मदद विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने आपदा पीड़ितों तक पहुंचाई है। उन्होंने आपदा प्रभावितों को किराया देने की योजना को भी दिखावटी बताया। कहा कि केवल गिने-चुने प्रभावितों को ही किराया दिया गया है और इस संबंध में उन्होंने सरकार से विस्तृत विवरण मांगा है। शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।