हिमालयी झीलें अब नहीं बनेंगी खतरा, मशीन लर्निंग से होगी सटीक पहचान व निगरानी, IIT मंडी के शोधार्थियों का बड़ा दावा

हंसराज सैनी, मंडी। गुमनाम शत्रु से भय इसलिए भी लगता है क्योंकि उसका आकार-प्रकार पता नहीं होता। जैसे हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे बढ़ते खामोश खतरे का पता। खतरा, जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती हिमालय की ग्लेशियर झीलों का। ये अचानक टूट कर बाढ़ जैसी भयंकर आपदा बनती हैं और निचले क्षेत्रों में जान माल, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बढ़ते जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में विज्ञानियों ने एक क्रांतिकारी तकनीकी समाधान का दावा किया है। यह शोध अमेरिका के नेचर साइंटिफिक जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है। आईआईटी शोधार्थी ने विकसित किया स्वचालित माडल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर डेरिक्स पी शुक्ला के नेतृत्व में शोधार्थी भावना पाठक ने एक ऐसा मशीन लर्निंग आधारित स्वचालित माडल विकसित किया है, जो उपग्रह चित्रों की मदद से हिमालय की ग्लेशियल झीलों की तेजी और 94.44 प्रतिशत सटीकता के साथ पहचान और मैपिंग कर सकता है।

आपदा प्रबंधन में गेमचेंजर दावा यह है कि यह प्रणाली जलवायु परिवर्तन से उपजे जोखिमों की निगरानी और आपदा प्रबंधन में गेमचेंजर साबित हो सकती है। यह प्रणाली सेंटिनल्स एक, सेंटिनल्स दो, शटल रडार टोपोग्राफी मिशन से प्राप्त डिजिटल एलिवेशन माडल और प्लैनेटस्कोप जैसे बेहद स्पष्ट उपग्रह चित्रों के डेटा को रेंडम फारेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ती है।

बड़ी बात यह है कि इससे पहले झीलों का पता लगाने के लिए विज्ञानियों को मानवीय विश्लेषण पर निर्भर रहना पड़ता था।

तेज, सटीक और किफायती प्रक्रिया अब यह प्रक्रिया तेज, सटीक और किफायती हो गई है। माडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हिमालय जैसे कठिन और विविध भू-भागों के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेता है। महंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए यह तकनीक छोटे शोध केंद्रों और सरकारी संस्थाओं के लिए भी सुलभ है।

सामने आती हैं झीलों की वास्तविक और स्पष्ट सीमाएं इसके साथ स्मार्ट पोस्ट-प्रोसेसिंग और विश्लेषण नदियों, छायाओं और बर्फ के पिघलाव से उत्पन्न झूठी पहचान को कम करता है। इससे झीलों की वास्तविक और स्पष्ट सीमाएं सामने आती हैं। प्लैनेटस्कोप उपग्रह से मिले उच्च-रिजाल्यूशन चित्रों पर किए गए परीक्षणों ने इस तकनीक की मजबूती और विश्वसनीयता को और पुख्ता किया है।