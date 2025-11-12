हिमाचल SDRF का धमाका, CBRN राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल; गाजियाबाद में 8 टीमों को पछाड़ा

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ ) ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। 10 से 12 नवंबर तक 8वीं एनडीआरएफ बटालियन गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आयोजित अंतर-एसडीआरएफ केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से आठ राज्यों हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की टीमें शामिल हुई थीं। सभी टीमों का चयन क्षेत्रीय स्तर की सीबीआरएन प्रतियोगिताओं में विजयी रहने के बाद किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश ने द्वितीय स्थान और उत्तराखंड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिमाचल की ओर से 16 सदस्यीय टीम ने भाग लिया, जिसमें एक निरीक्षक (टीम कमांडर), एक सहायक उपनिरीक्षक, दो मुख्य आरक्षी और 12 आरक्षी शामिल थे।

टीम ने अपनी उत्कृष्ट तकनीकी दक्षता, अनुशासन और समन्वय के बल पर यह सफलता अर्जित की। प्रतियोगिता का उद्देश्य आपदा प्रबंधन बलों की सीबीआरएन आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी, समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था, ताकि रासायनिक, जैविक, रेडियोलाजिकल या न्यूक्लियर हादसों के समय देश की प्रतिक्रिया प्रणाली और अधिक प्रभावी बन सके।