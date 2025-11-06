सुंदरनगर में छात्रा को अगवा करने की कोशिश: अब्बास ने की हैं दो शादियां, नाबालिग पर डाल रहा था डोरे; लोगों ने किया मुंह काला
मंडी जिले के सुंदरनगर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू नाबालिग छात्रा को अगवा करने की कोशिश की। आरोपी, जो शादीशुदा है, छात्रा को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने छात्रा को कार में बैठाने की कोशिश की और अश्लील हरकतें की। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू नाबालिग छात्रा को अगवा करने की कोशिश की। उक्त शख्स शादीशुदा है व सात दिन से उक्त छात्रा पर डोरे डाले हुए था। व्यक्ति ने एक नहीं बल्कि दो शादी कर रखी हैं और नाबालिग लड़की पर गंदी नजर डाल रहा था।
जबरन कार में बैठाने का प्रयास, अश्लील हरकतें भी की
जिला मंडी के सुंदरनगर में यह पूरा वाकया घटा है। व्यक्ति ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने का प्रयास करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाने की कोशिश की। आरोपित कई दिन से नाबालिग का स्कूल से आते-जाते पीछा कर परेशान करता था।
पुलिस ने हंगामे के बाद गिरफ्तार किया आरोपित
डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। लोगों के विरुद्ध थाने में घुसकर हंगामा करने पर मामला दर्ज किया गया है।
लोगों ने पकड़कर मुंह काला किया
यह घटना बुधवार शाम की है। डिनक डुंगराई निवासी अब्बास नाबालिग लड़की के घर के पास पहुंच गया। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पकड़ कर उसकी धुनाई कर दी और मुंह काला किया। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।
थाना परिसर में दोनों पक्ष के बीच हंगामा
इस बात का पता चलने पर आरोपित के स्वजन व रिश्तेदार भी थाना सुंदरनगर पहुंच गए। यहां थाना परिसर में दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। आरोपित पक्ष के लोगों ने भी पिटाई करने तथा तेल डालकर जलाने का प्रयास करने की शिकायत दी है। देर रात 11 बजे तक हंगामा जारी था।
स्कूल से आते की थी छेड़छाड़
सुंदरनगर की रहने वाली नाबालिग ने बुधवार सुबह स्वजन को बताया कि एक व्यक्ति कुछ दिन से उसका पीछा कर परेशान कर रहा है। मंगलवार को जब वह स्कूल से आ रही थी तो हाथ पकड़ कर कार में बैठाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपित वहां से चला गया था।
छेड़छाड़ करने के बाद लड़की के घर तक पहुंच गया
बुधवार को स्वजन ने आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाल आरोपित का सुराग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान वह शाम को पीड़िता के घर के पास पहुंच गया। वहां लोगों ने उसे दबोच लिया।
आरोपित 10 वर्ष तक रहा विदेश में
बताया जा रहा है कि आरोपित करीब 10 वर्ष तक विदेश में रहा है। अब बीज की दुकान करता था। उसने एक शादी कश्मीर व दूसरी बिलासपुर जिले के घुमारवीं से की है। आरोपित के हाथ लगने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इससे मनाली-चंडीगढ़ हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।
