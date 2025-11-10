मंडी में जयराम ठाकुर पर फिर हमलावर हुए राजस्व मंत्री नेगी, ...हिमाचल के निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए, लुटाया पैसा

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को मंडी में आयोजित आपदा राहत वितरण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान हुई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को भारी नुकसान हुआ, मगर केंद्र सरकार ने हिमाचल की पीड़ा को कभी गंभीरता से नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन आज तक “धेला” तक नहीं मिला।

जयराम ठाकुर पर साधा निशाना उन्होंने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अपने विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज तक जाने का समय नहीं था और जब जनता आपदा से जूझ रही थी, तब केवल बयानबाजी करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि थुनाग में आपदा राहत के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन राशि केवल अपने लोगों को दी गई।

मिशन रिपीट के नाम पर लुटा दिया सारा पैसा राजस्व मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर के पास “डबल इंजन सरकार” का मौका था, मगर उन्होंने राज्य के विकास के बजाय राजनीतिक स्वार्थ साधे। जयराम ठाकुर हिमाचल के निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए, जिन्होंने मिशन रिपीट के नाम पर सारा पैसा लुटा दिया।