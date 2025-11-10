Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी में जयराम ठाकुर पर फिर हमलावर हुए राजस्व मंत्री नेगी, ...हिमाचल के निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए, लुटाया पैसा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:31 PM (IST)

    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल की आपदा को गंभीरता से नहीं लिया और जयराम ठाकुर ने राहत कार्यों में लापरवाही बरती। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने 'मिशन रिपीट' के नाम पर पैसा लुटा दिया। राज्य सरकार ने राहत राशि बढ़ाकर पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को मंडी में आयोजित आपदा राहत वितरण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान हुई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को भारी नुकसान हुआ, मगर केंद्र सरकार ने हिमाचल की पीड़ा को कभी गंभीरता से नहीं लिया।
    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन आज तक “धेला” तक नहीं मिला। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयराम ठाकुर पर साधा निशाना

    उन्होंने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अपने विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज तक जाने का समय नहीं था और जब जनता आपदा से जूझ रही थी, तब केवल बयानबाजी करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि थुनाग में आपदा राहत के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन राशि केवल अपने लोगों को दी गई।

    मिशन रिपीट के नाम पर लुटा दिया सारा पैसा

    राजस्व मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर के पास “डबल इंजन सरकार” का मौका था, मगर उन्होंने राज्य के विकास के बजाय राजनीतिक स्वार्थ साधे। जयराम ठाकुर हिमाचल के निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए, जिन्होंने मिशन रिपीट के नाम पर सारा पैसा लुटा दिया।

    हिमाचल सरकार ने राहत राशि को बढ़ाया

    नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश में पहली बार राहत मैनुअल में बदलाव कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। वर्ष 2023 और अब 2025 में भी राहत राशि को बढ़ाया गया है ताकि आपदा पीड़ितों को वास्तविक मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जहां मृतकों के परिजनों को केवल 1.30 लाख रुपये देती है, वहीं हिमाचल सरकार 7 लाख रुपये दे रही है। 

    यह भी पढ़ें: CM सुक्खू ने मंत्री को रोककर भाजपा विधायक को दिया संबोधन का मौका, अनिल शर्मा बोले- यह मेरा परिवार रहा है 

    उत्तराखंड व बिहार को हजारों करोड़ और हिमाचल से भेदभाव

    आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए केंद्र से मात्र 4000 रुपये मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार ने इसे एक लाख कर दिया है। बड़े पशुओं की मौत पर सहायता राशि 4000 से बढ़ाकर 55,000, भेड़-बकरियों पर 9000 और कपड़े-बर्तनों के लिए 75,000 रुपये कर दी गई है। नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड और बिहार को हजारों करोड़ की राहत देती है, लेकिन हिमाचल के साथ भेदभाव किया गया। 