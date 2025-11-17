Language
    हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के गांव की सड़क 4 महीने से बंद, आपदा में टूटे रोड की अब तक नहीं ली गई सुध

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    मंडी जिले के सराज में आपदा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गांव तांदी को थुनाग से जोड़ने वाली सड़क चार महीने से बंद है। इस कारण ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। विभाग ने जल्द ही सड़क को बहाल करने का आश्वासन दिया है।

    जयराम ठाकुर के गांव तांदी को जाने वाला मार्ग चार महीने से बंद है। जागरण

    संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के गांव की सड़क पिछले चार महीने से बंद पड़ी है। जिला मंडी के सराज में आपदा के चार महीने बाद भी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गांव तांदी को थुनाग से जोड़ने वाली सड़क बहाल नहीं हो पाई है। 

    इस कारण लोगों को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर गांव तक पहुंचना पड़ रहा है।
    थुनाग से तांदी मात्र तीन किलोमीटर है और यहां पर जगह-जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं। 

    नाले में कलवर्ट न होने से नहीं जुड़ पाए सड़क के छोर

    थुनाग के समीप एक नाले में कलवर्ट न आने के कारण इस सड़क के दोनों छोर नहीं जुड़ पा रहे हैं। जिसके कारण सुरागी, सेरी, कनशैला, चखमौरू, तादीं के सैकड़ों लोग को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर मनरेगा पार्क होते हुए तांदी जाना पड़ रहा है।

    गांव के 30 स्कूली विद्यार्थी भी झेल रहे परेशानी

    सबसे अधिक दिक्कत यहां के 30 स्कूली विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है। तादीं गांव के उत्तम ठाकुर, नरेश ठाकुर, सतीश ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है।

    उन्होंने विभाग से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द नाले में कलवर्ट डालकर सड़क को बहाल किया जाए, ताकि सर्दियों में परेशानी न हो। 

    पाइपें डालकर बहाल की जाएगी सड़क : विभाग

    लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बंटी कुमार ने बताया कि तादीं गांव की वैकल्पिक सड़क बाया मनरेगा पार्क को बहाल कर दिया है। थुनाग-तांदी सड़क नाले में पाइप लगाकर बहाल कर दी जाएगी।

