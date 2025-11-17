हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के गांव की सड़क 4 महीने से बंद, आपदा में टूटे रोड की अब तक नहीं ली गई सुध

संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के गांव की सड़क पिछले चार महीने से बंद पड़ी है। जिला मंडी के सराज में आपदा के चार महीने बाद भी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गांव तांदी को थुनाग से जोड़ने वाली सड़क बहाल नहीं हो पाई है।



इस कारण लोगों को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर गांव तक पहुंचना पड़ रहा है।

थुनाग से तांदी मात्र तीन किलोमीटर है और यहां पर जगह-जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं।

नाले में कलवर्ट न होने से नहीं जुड़ पाए सड़क के छोर थुनाग के समीप एक नाले में कलवर्ट न आने के कारण इस सड़क के दोनों छोर नहीं जुड़ पा रहे हैं। जिसके कारण सुरागी, सेरी, कनशैला, चखमौरू, तादीं के सैकड़ों लोग को नौ किलोमीटर का अतिरिक्त सफर कर मनरेगा पार्क होते हुए तांदी जाना पड़ रहा है।