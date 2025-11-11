दिल्ली धमाके के बाद हिमाचल में बांधों पर हाई अलर्ट, पंडोह में अतिरिक्त QRT तैनात; संदिग्ध पर तुरंत एक्शन का ऑर्डर
दिल्ली में धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के डैम और जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंडोह डैम पर अतिरिक्त क्यूआरटी तैनात की गई है। बस्सी, शानन और उहल परियोजनाओं में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा और मंडी की सीमा पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है।
जागरण टीम, मंडी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी करते हुए सभी प्रमुख स्थानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न डैम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पंडोह डैम की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। जोगेंद्रनगर उपमंडल की तीन पन विद्युत परियोजनाओं में बस्सी, शानन व उहल में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
पंडोह बांध की सुरक्षा का जिम्मा सीआइएसएफ के कंधों पर है। पंडोह में 56 जवानों की टीम सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक के नेतृत्व में दिन-रात अपनी सेवाएं दे रही है। यहां सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद है, लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद अब इस सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है।
सुरक्षा के तौर पर एक क्यूआरटी तैनात
सीआइएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विशाल बंसल ने बताया कि सुरक्षा के तौर पर एक क्यूआरटी को अतिरिक्त तौर पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही यहां गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। डैम परिसर के आसपास हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।
संदिग्ध व्यक्ति पर तुरंत एक्शन का ऑर्डर
सभी जवानों को संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आने पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक के नेतृत्व में यह टीम यहां निगरानी कर रही है।
पॉवर हाउस के निकट न आने का आदेश
66 मेगावाट हिमाचल राज्य की बस्सी परियोजना में 14 सुरक्षाकर्मियों, शानन में स्थित 110 मेगावाट पन विद्युत परियोजना में 38 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर अलर्ट पर रखा गया है। उहल तृतीय पन विद्युत परियोजना में भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पावर हाउस के समीप किसी भी अपरिचित व्यक्ति को नजदीक न आने के आदेश है।
24 घंटे अलर्ट रहने का आदेश
शानन प्रोजेक्ट के एसई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पावर हाउस, पैन स्ट्राक, बरोट स्थित जलाशय के अलावा परियोजना के चारों और सुरक्षा को लेकर करीब 38 सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है।
कोताही न बरतने का आदेश
बस्सी प्रोजेक्ट की आवासीय अभियंता इंजीनियर दीप्ति भट्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट के सुरक्षा प्रबंधों किसी तरह की कोताही न बरतने को कहा गया है।
उहल प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह ने कहा कि खुद्दर स्थित प्रोजेक्ट के जलाशय, चूला में पावर हाउस और पैन स्टॉक में भी सुरक्षा का सख्त पहरा बिठाया गया है।
कांगड़ा व मंडी की सीमा पर भी अलर्ट
वहीं कांगड़ा व मंडी की सीमा पर अलर्ट घोषित होने के बाद वाहनों का तलाशी अभियान शुरू किया है। सोमवार देर रात को बीड़ बिलिंग सड़क, घट्टा और शहरी क्षेत्र में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर हाईवे से गुजर रहे सभी प्रकार के वाहनों की तलाशी ली।
