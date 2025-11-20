Himachal News: मंडी के पंडोह बांध से छोड़े पानी में डूबी फोरलेन की मशीनरी, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, मंडी। पंडोह बांध से छोड़े गए लगभग 4000 क्यूसेक पानी ने मंडी जिले के बिंद्रावणी क्षेत्र में चल रहे फोरलेन निर्माण कार्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पठानकोट मंडी फोरलेन के अंतर्गत मंडी बाईपास के निर्माण में लगी मशीनरी ब्यास नदी के उफान में बह गई। मशीनरी के डूबने से निर्माण कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना देर रात की है। इन दिनों बिंद्रावणी में ब्यास नदी के बीच बनाए जा रहे पिलरों का काम जोरों पर था। कंपनी ने नदी के बीच कई महत्वपूर्ण मशीनें तैनात कर रखी थीं, जिनमें कंक्रीट मिक्सर,पोकलेन, जनरेटर, कम्प्रेसर और अन्य निर्माण सामग्री शामिल थी।

देर रात पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और निर्माणाधीन संरचनाएं व मशीनरी कुछ ही मिनटों में पानी में समा गईं। स्थानीय लोगों और श्रमिकों का कहना है कि बीबीएमबी की ओर से जलस्तर बढ़ने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से समय रहते मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चेतावनी को हल्के में लेने की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। वीरवार सुबह निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायज़ा लिया।