Himachal News: मंडी के पंडोह बांध से छोड़े पानी में डूबी फोरलेन की मशीनरी, लाखों का नुकसान
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण फोरलेन सड़क निर्माण में लगी मशीनरी डूब गई, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रहा है।
जागरण संवाददाता, मंडी। पंडोह बांध से छोड़े गए लगभग 4000 क्यूसेक पानी ने मंडी जिले के बिंद्रावणी क्षेत्र में चल रहे फोरलेन निर्माण कार्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पठानकोट मंडी फोरलेन के अंतर्गत मंडी बाईपास के निर्माण में लगी मशीनरी ब्यास नदी के उफान में बह गई। मशीनरी के डूबने से निर्माण कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
घटना देर रात की है। इन दिनों बिंद्रावणी में ब्यास नदी के बीच बनाए जा रहे पिलरों का काम जोरों पर था। कंपनी ने नदी के बीच कई महत्वपूर्ण मशीनें तैनात कर रखी थीं, जिनमें कंक्रीट मिक्सर,पोकलेन, जनरेटर, कम्प्रेसर और अन्य निर्माण सामग्री शामिल थी।
देर रात पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और निर्माणाधीन संरचनाएं व मशीनरी कुछ ही मिनटों में पानी में समा गईं। स्थानीय लोगों और श्रमिकों का कहना है कि बीबीएमबी की ओर से जलस्तर बढ़ने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से समय रहते मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चेतावनी को हल्के में लेने की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। वीरवार सुबह निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायज़ा लिया।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार, लगभग 10 से 20 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। कई उपकरण पूरी तरह पानी की तेज धार में बह गए हैं, जबकि कुछ उपकरण कीचड़ में दब गए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। हालांकि, हादसे में किसी भी मजदूर के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्यास नदी के बीच चल रहे पिलर कार्य को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कंपनी ने तकनीकी टीम को नुकसान का विस्तृत आकलन
करने के निर्देश दिए हैं।
