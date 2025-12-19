Language
    Himachal News: सोलन से लाई गई थी संतरा शराब की खेप, पुलिस ने ट्रक मालिक को भेजा नोटिस

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    सोलन से लाई गई थी संतरा शराब की खेप (File Photo)


    संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। उपमंडल सुंदरनगर के देहवीं में ट्रक से बरामद संतरा शराब की खेप सोलन से लाई गई थी। प्रारंभिक जांच में शराब की बोतल पर लगे लेबल सही पाए गए हैं। शराब कहीं नकली तो नहीं आबकारी विभाग ने इसे देखते हुए सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं।

    वहीं आबकारी विभाग की टीम को ट्रक से कुचलने का प्रयास करने वाले ट्रक चालक को सुंदरनगर पुलिस दो दिन बाद भी पकड़ नहीं पाई है। चालक ट्रक को सड़क की गलत दिशा में खड़ा कर मौके से फरार हो गया था। चालक को पकड़ने और अवैध शराब के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस ने ट्रक मालिक को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    सुंदरनगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मौजूद हुई खपत

    ट्रक मालिक की पहचान डडोह निवासी हसीम मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाना में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। संतरा शराब की सुंदरनगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खपत होती है।

    2021 में नकली संतरा शराब पीने से सलापड़ क्षेत्र में आठ लोगों की मौत हो गई थी। वीआरवी संतरा ब्रांड की नकली शराब हमीरपुर और सोलन जिले के नालागढ़ में तीन अवैध फैक्ट्रियों में बनाई जा रही थी। पुलिस और आबकारी विभाग इस बात को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। करीब छह माह पहले भी सुंदरनगर पुलिस ने बिलासपुर के बरमाणा से आए एक ट्रक से करीब 350 पेटियां अवैध शराब बरामद की थीं।

    अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार

    बुधवार सुबह करीब चार बजे आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त हंसराज वर्मा के नेतृत्व में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर देहवीं में नाका लगाया था। शराब की पेटियों से भरे ट्रक को रोकने का इशारा किया गया था तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और टीम को कुचलने का प्रयास करते हुए ट्रक को भगाकर ले गया था। कुछ दूरी पर ट्रक को सड़क की गलत दिशा में खड़ा कर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था।

    जांच के दौरान ट्रक एचपी-82ए-1117 से शराब की कुल 90 पेटियां बरामद की थी। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक मालिक से पूछताछ के बाद फरार चालक और अवैध शराब के स्रोत को लेकर अहम खुलासे होने की उम्मीद है।