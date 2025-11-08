हिमाचल: मंडी में खड्ड के बीच बनाए वैकल्पिक मार्ग पर पलटी बोलेरो गाड़ी, आधे से ज्यादा पानी में डूबी; 6 लोग थे सवार

विशाल वर्मा, पंडोह (मंडी)। जिला मंडी में शनिवार को पंडोह-कशोड मार्ग पर चल रही बोलेरो टैक्सी बाखली खड्ड में पलट गई। गाड़ी में कुल छह लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के समय बोलेरो बाखली खड्ड में बने अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से गुजर रही थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खड्ड में पानी का स्तर करीब तीन फीट तक बढ़ा हुआ था और इसी दौरान कलवर्ट के ऊपर से गुजरते समय चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बोलेरो पलट गई। ग्रामीणों ने तुरंत बाहर निकाल लिए सवार लोग गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया और सभी सवारियों को बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।