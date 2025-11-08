Language
    हिमाचल: मंडी में खड्ड के बीच बनाए वैकल्पिक मार्ग पर पलटी बोलेरो गाड़ी, आधे से ज्यादा पानी में डूबी; 6 लोग थे सवार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:52 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह-कशोड मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी खड्ड में पलट गई, जिसमें छह लोग सवार थे। सड़क की खराब स्थिति के कारण वैकल्पिक मार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

    पंडाेह कुशाड मार्ग पर खड्ड के बीच बनाए वैकल्पिक मार्ग से पानी में गिरी गाड़ी व मशीनरी से निकालने में जुटे लोग। जागरण

    विशाल वर्मा, पंडोह (मंडी)। जिला मंडी में शनिवार को पंडोह-कशोड मार्ग पर चल रही बोलेरो टैक्सी बाखली खड्ड में पलट गई। गाड़ी में कुल छह लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के समय बोलेरो बाखली खड्ड में बने अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से गुजर रही थी।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खड्ड में पानी का स्तर करीब तीन फीट तक बढ़ा हुआ था और इसी दौरान कलवर्ट के ऊपर से गुजरते समय चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बोलेरो पलट गई।

    ग्रामीणों ने तुरंत बाहर निकाल लिए सवार लोग

    गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया और सभी सवारियों को बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

    पुल न होने के कारण जोखिम भरा सफर

    ग्रामीणों ने बताया कि यह वैकल्पिक मार्ग गांववासियों ने अपनी मेहनत और सहयोग से तैयार किया था, ताकि आवाजाही बनी रहे। लेकिन लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण यह रास्ता अब बेहद जर्जर हो चुका है। वाहनों का गुजरना यहां जोखिम भरा हो गया है। 

    लोगों का कहना है कि जब तक बाखली खड्ड पर स्थायी पुल का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक ऐसे हादसों की आशंका बनी रहेगी।

    स्थायी पुल निर्माण की मांग

    ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी पुल निर्माण की मांग की है ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल सभी सवारियां सुरक्षित हैं, लेकिन यह हादसा प्रशासन के लिए चेतावनी साबित हुआ है।

