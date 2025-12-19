हिमाचल: सुंदरनगर में चिट्टे के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण टीम, जुब्बल/सुंदरनगर। चिट्टा तस्करों और नशे में संलिप्त लोगों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। शिमला जिले के जुब्बल और मंडी जिले के सुंदरनगर पुलिस थाना की टीम ने 23.25 ग्राम चिट्टे के साथ चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में जुब्बल थाने की टीम ने उत्तराखंड के दो और नेपाल के एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनके पास से 13.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस की डिटेक्शन सेल रोहड़ू की टीम ने आरोपितों के विरुद्ध पुलिस थाना जुब्बल में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दूसरे मामले में सुंदरनगर में पंजाब के अमृतसर के युवक को 10 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

शिमला जिले में पुलिस टीम ने भगोली नाला राष्ट्रीय राजमार्ग -705 के पास कार की तलाशी ली तो 23 वर्षीय मोहम्मद साकिब निवासी करीमगंज छरवा डाकघर व तहसील विकासनगर जिला देहरादून (उत्तराखंड) वर्तमान पता सावर डाकघर हाटकोटी तहसील जुब्बल, 22 वर्षीय पारस कुमार निवासी राजवालाइनफील्ड अमरी जंगल डाकघर अशोक नगर आश्रम तहसील विकासनगर वर्तमान पता सतीश घेझटा बिल्डिंग तहसील जुब्बल और 31 वर्षीय दीपक निवासी तुलसीपुर वार्ड नंबर तीन जिला दांग अंचल (नेपाल) वर्तमान पता संसार चंद खलस्ता बिल्डिंग पांगला पुल तहसील जुब्बल को गिरफ्तार किया। पु

लिस इनके बैंक खातों एवं काल डिटेल को भी खंगाल रही है। सुंदरनगर पुलिस ने एक युवक को 10 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। आरोपित की पहचान अमृतपाल सिंह निवासी मकान नंबर- 471 किरन कालोनी गुमटाला बाईपास डाकघर जुझार सिंह अमनी (अमृतसर) के रूप में हुई है।