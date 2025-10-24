मंडी के थुनाग में शिकारी माता की पहाड़ियों पर बच्चों सहित फंसे 9 लोग, SDRF ने बचाई जान

संवाद सहयोगी, थुनाग। भैयादूज के पर्व पर बुधवार शाम को माता शिकारी देवी के दर्शनों 9 के करीब लोग जंगल में ही फंस गए। एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम ने वीरवार सुबह इनको सुरक्षित निकाला। इन लोगों में दो तीन छोटे बच्चे भी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये लोग स्थानीय व्यक्ति के माता शिकारी देवी के दर्शन को निकले थें। दोपहर बाद मौसम खराब होने पर ये जंगल के रास्ते शॉट कट के जरिए नीचे उतरने लगे लेकिन रास्ता भटक गए और एक नाले के पास फंस गए।

इनके न लौटने पर इसकी सूचना पुलिस ओर प्रशासन को दी। प्रशासन ने मौके के लिए एसडीआरएफ को टीम रवाना की। इन लोगों के मोबाइल बंद होने के कारण इनको तलाश करने में दिक्कत आ रही थी। एसडीआरएफ के जवानों ने अपने अनुभव के आधार पर इनका पता लगाया और इन तक पहुंचे। वर्षा के कारण ठंड भी थी।