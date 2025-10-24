Language
    मंडी के थुनाग में शिकारी माता की पहाड़ियों पर बच्चों सहित फंसे 9 लोग, SDRF ने बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    बुधवार शाम को भैयादूज पर मंडी के थुनाग में माता शिकारी देवी के दर्शन करने गए नौ लोग जंगल में फंस गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। मौसम खराब होने से वे रास्ता भटक गए। एसडीआरएफ की टीम ने सुबह उन्हें सुरक्षित निकाला। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ ने बचाव कार्य किया। फंसे हुए लोगों को पानी और खाना पहुंचाया गया।

    संवाद सहयोगी, थुनाग। भैयादूज के पर्व पर बुधवार शाम को माता शिकारी देवी के दर्शनों 9 के करीब लोग जंगल में ही फंस गए। एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम ने वीरवार सुबह इनको सुरक्षित निकाला। इन लोगों में दो तीन छोटे बच्चे भी हैं।

    ये लोग स्थानीय व्यक्ति के माता शिकारी देवी के दर्शन को निकले थें। दोपहर बाद मौसम खराब होने पर ये जंगल के रास्ते शॉट कट के जरिए नीचे उतरने लगे लेकिन रास्ता भटक गए और एक नाले के पास फंस गए।

    इनके न लौटने पर इसकी सूचना पुलिस ओर प्रशासन को दी। प्रशासन ने मौके के लिए एसडीआरएफ को टीम रवाना की। इन लोगों के मोबाइल बंद होने के कारण इनको तलाश करने में दिक्कत आ रही थी। एसडीआरएफ के जवानों ने अपने अनुभव के आधार पर इनका पता लगाया और इन तक पहुंचे। वर्षा के कारण ठंड भी थी।

    एसडीआरएफ के जवानों में इनको पानी और खाने का सामान उपलब्ध करवाया और वहां से रेस्क्यू किया। एसपी एसडीआरएफ अर्जित सेन ने बताया कि शिकारी माता की पहाड़ी पर लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही टीम को रवाना कर दिया गया था। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है।