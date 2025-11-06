हिमाचल में फोरलेन परियोजनाएं पकड़ेंगी गति, विवादों का भी तुरंत होगा समाधान; जिला दंडाधिकारी को मिली शक्तियां

हंसराज सैनी, मंडी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े मामलों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब फोरलेन से अतिक्रमण हटाने से संबंधित शक्तियां परियोजना निदेशक (पीडी) के स्थान पर जिला दंडाधिकारी (डीएम) को सौंप दी हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि और यातायात नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 26, 27, 36 और 43 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।



पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशकों के पास इन धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अधिकार था। वह फोरलेन परियोजनाओं से अतिक्रमण हटाने, नोटिस जारी करने, सुनवाई कर निर्णय जैसे सभी कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी माने जाते थे।



अब केंद्र सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद यह अधिकार संबंधित जिला उपायुक्तों को मिल गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि जिला उपायुक्त स्थानीय प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख होने के कारण जमीन से जुड़े विवादों, अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परियोजना निदेशकों की भूमिका की सीमित परियोजना निदेशकों की भूमिका केवल निर्माण कार्य की स्वीकृति और परियोजनाओं की निगरानी तक सीमित कर दी है। केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक, जिला उपायुक्त अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ सड़क चौड़ीकरण और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए भी आदेश पारित कर सकेंगे। उन्हें नोटिस जारी करने और आवश्यक पुलिस सहायता लेने का भी अधिकार होगा।