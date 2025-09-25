मंडी में GST विभाग ने कपड़ा व्यापारियों की दुकानों पर की छापामारी, वित्तीय और व्यापारिक रिकॉर्ड जब्त; जांच जारी

बुधवार को सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में जीएसटी विभाग की टीमों ने दो कपड़ा व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने वित्तीय और व्यापारिक रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं जिनकी जांच जारी है। जीएसटी रिटर्न और खरीद-बिक्री के बिलों की भी जांच की जा रही है। ऊना की जीएसटी टीम ने स्थानीय अधिकारियों को भी सूचना नहीं दी थी।

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में बुधवार को जीएसटी विभाग की दो टीमों ने एक ही समय में दो बड़े कपड़ा व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद सभी वित्तीय व व्यापारिक रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। उनकी गहनता से जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि दुकानों में जीएसटी रिटर्न, खरीद-बिक्री के बिल व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला है। दबिश देने वाली दोनों टीमों में पुलिस कर्मियों सहित 36 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। यह कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी।

ऊना की जीएसटी टीम ने सुंदरनगर के स्थानीय जीएसटी अधिकारियों को भी इस बारे में पूर्व सूचना नहीं दी थी। दोनों ही दुकानों में छापेमारी के समय टीम ने किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। रिकॉर्ड को लेकर दुकानदारों से पूछताछ की।