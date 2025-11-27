मंडी में होटल में युवक को बेसुध छोड़कर भागे दोस्त, चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, मंडी। दोस्तों के साथ मंडी शहर के होटल में रुके बिलासपुर के युवक की मौत हो गई। दोस्त उसे बेसुध हालत में छोड़कर भाग गए। चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत होने की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि युवकों के साथ मंडी में चिट्टा तस्करी में शामिल रहा राहुल भी था। पुलिस ने राहुल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

रोहित कश्यप गांव व डाकघर हवाण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर दोस्त अवनीत व एक अन्य के साथ दो दिन से मंडी के एक होटल में कमरा नंबर 308 में रुका था। यह कमरा अवनीत गुलेरिया गांव डंगार के नाम पर 24 नवंबर से बुक था।

बुधवार देर शाम होटल से 108 एंबुलेंस को फोन किया कि कमरे में युवक बेसुध पड़ा है। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस कर्मी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। कमरा बाहर से बंद था और वेटर खाना लेकर खड़ा था। इस दौरान अवनीत को बाहर भागते हुए देखा गया।