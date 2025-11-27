Language
    मंडी में होटल में युवक को बेसुध छोड़कर भागे दोस्त, चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका

    By Mukesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    मंडी के एक होटल में बिलासपुर के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके दोस्त उसे बेसुध छोड़कर भाग गए। चिट्टे की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच कर रही है। मृतक के साथ रहे दो दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है।

    होटल में युवक को बेसुध छोड़ भाग गए दोस्त, मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मंडी। दोस्तों के साथ मंडी शहर के होटल में रुके बिलासपुर के युवक की मौत हो गई। दोस्त उसे बेसुध हालत में छोड़कर भाग गए। चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत होने की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि युवकों के साथ मंडी में चिट्टा तस्करी में शामिल रहा राहुल भी था। पुलिस ने राहुल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

    रोहित कश्यप गांव व डाकघर हवाण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर दोस्त अवनीत व एक अन्य के साथ दो दिन से मंडी के एक होटल में कमरा नंबर 308 में रुका था। यह कमरा अवनीत गुलेरिया गांव डंगार के नाम पर 24 नवंबर से बुक था।

    बुधवार देर शाम होटल से 108 एंबुलेंस को फोन किया कि कमरे में युवक बेसुध पड़ा है। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस कर्मी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। कमरा बाहर से बंद था और वेटर खाना लेकर खड़ा था। इस दौरान अवनीत को बाहर भागते हुए देखा गया।

    खिड़की पर रखी चाबी से कमरा खोला तो अंदर युवक बेसुध पड़ा था। उसे तुरंत 108 एंबुलेंस में जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। यहां से उसे नेरचौक ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अवनीत व एक अन्य दोस्त को पकड़ लिया है। शहरी चौकी प्रभारी मदन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है।