400 करोड़ की फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी, हवाला से दुबई भेजा निवेशकों का पैसा; NIA कर सकती है मामले की जांच

फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में निवेशकों के 400 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से दुबई भेजे गए। ईडी के बाद मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। लविश चौधरी समेत अन्य आरोपियों का वीजा रद्द होगा। पूछताछ में नवाब हसन और हरिंदर पाल सिंह ने कई राज खोले जिससे पता चला कि आरोपियों ने दुबई में अपने कारोबार में पैसा लगाया।

हंसराज सैनी, मंडी। पांच राज्यों के निवेशकों से फॉरेक्स ट्रेडिंग में 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर शातिरों ने हवाला के जरिए पैसा दुबई पहुंचा दिया। वहां पैसा अपने कारोबार में निवेश किया है। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार एजेंट नवाब हसन से पूछताछ में यह बात सामने आई है।

पंजाब के एजेंट हरिंदर पाल सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला लविश चौधरी उर्फ नवाब फॉरेक्स ट्रेडिंग का हिमाचल,पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश व गुजरात में अवैध रूप से संचालन कर रहा था। उसने पांचों राज्यों में अपने मुख्य एजेंट बना रखे थे।

हिमाचल में मंडी जिले के जोगेंद्रनगर का राजेंद्र सूद,विनीत कुमार व सुखदेव उसके मुख्य एजेंट थे। लविश चौधरी अबुधाबी में रहता है। वह अबुधाबी की क्रिेकेट 10 टीम का मालिक है। देश छोड़कर भागे अन्य आरोपित भी उसके पास रहते हैं। वहीं से अब देश के अन्य राज्यों में फॉरेक्स ट्रेडिंग का कारोबार संचालित कर रहे हैं।

नवाब हसन व हरिंदर पाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले हैं। आतंकी फंडिंग की बात भी सामने आई है। मामला जांच के लिए एनआइए को सौंपने की तैयारी चल रही है। दो मुख्य एजेंटों के हाथ में आने के बाद अब ईडी ने अन्य आरोपितों पर भी शिकंजा कसना शुरु कर दिया है।

इस मामले में कई अन्य आरोपितोंं की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होना तय है। ईडी ने अब आरोपितों का वीजा रद करवा उन्हें भारत लाने की मुहिम भी तेज कर दी है। ईडी इस मामले में अब तक करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करवा चुकी है। नवाब हसन के घर दबिश के दौरान 93 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।