Himachal News: भमसोई गांव में लकड़ी का मकान जलकर राख, 2 लाख नकद के साथ सोना-चांदी सब स्वाहा
हिमाचल के भमसोई गांव में एक मकान में आग लगने से पांच लाख का नुकसान हुआ। मकान मालिक भोले राम के अनुसार, घर में रखे दो लाख नकद और आभूषण जल गए। पड़ोसियों ने आग की सूचना दी और बुझाने की कोशिश की, पर विफल रहे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।
जागरण सहयोगी, नगवाई। क्षेत्र के भमसोई गांव में एक लकड़ी व टीम की छत वाले मकान में आग लगने से पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मकान भोले राम पुत्र बर्जू राम निवासी गांव भमसोई का था।
पुलिस को दी जानकारी में भोले राम ने बताया कि वह घर से बाहर थे। वहीं पड़ोस में काम कर रहे राजेश कुमार व गुडडू राम ने बताया कि दोपहर के समय उन्होंने भोले राम के घर से धुआं उठते हुए देखा तो आग लगने का पता चला।
उन्होंने इसकी सूचना उनको दी साथ ही आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। भोले राम ने बताया कि उनके मकान के अंदर दो लाख रुपये नकदी, सोने व चांदी के आभूषण व घरेलू सामान जल गया है।
करीब पांच लाख रुपये का नुकसान आंका गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शार्ट सर्किट माना जा रहा है। उधर प्रशासन की टीम ने पटवारी को आंकलन करने के आदेश दिए हैं।
