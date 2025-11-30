Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: भमसोई गांव में लकड़ी का मकान जलकर राख, 2 लाख नकद के साथ सोना-चांदी सब स्वाहा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    हिमाचल के भमसोई गांव में एक मकान में आग लगने से पांच लाख का नुकसान हुआ। मकान मालिक भोले राम के अनुसार, घर में रखे दो लाख नकद और आभूषण जल गए। पड़ोसियों ने आग की सूचना दी और बुझाने की कोशिश की, पर विफल रहे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दोपहर के समय लगी आग, शार्ट सर्किट बताया जा रहा कारण (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण सहयोगी, नगवाई। क्षेत्र के भमसोई गांव में एक लकड़ी व टीम की छत वाले मकान में आग लगने से पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मकान भोले राम पुत्र बर्जू राम निवासी गांव भमसोई का था।

    पुलिस को दी जानकारी में भोले राम ने बताया कि वह घर से बाहर थे। वहीं पड़ोस में काम कर रहे राजेश कुमार व गुडडू राम ने बताया कि दोपहर के समय उन्होंने भोले राम के घर से धुआं उठते हुए देखा तो आग लगने का पता चला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने इसकी सूचना उनको दी साथ ही आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। भोले राम ने बताया कि उनके मकान के अंदर दो लाख रुपये नकदी, सोने व चांदी के आभूषण व घरेलू सामान जल गया है।

    करीब पांच लाख रुपये का नुकसान आंका गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शार्ट सर्किट माना जा रहा है। उधर प्रशासन की टीम ने पटवारी को आंकलन करने के आदेश दिए हैं।