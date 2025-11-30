Himachal News: भमसोई गांव में लकड़ी का मकान जलकर राख, 2 लाख नकद के साथ सोना-चांदी सब स्वाहा

जागरण सहयोगी, नगवाई। क्षेत्र के भमसोई गांव में एक लकड़ी व टीम की छत वाले मकान में आग लगने से पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मकान भोले राम पुत्र बर्जू राम निवासी गांव भमसोई का था।

पुलिस को दी जानकारी में भोले राम ने बताया कि वह घर से बाहर थे। वहीं पड़ोस में काम कर रहे राजेश कुमार व गुडडू राम ने बताया कि दोपहर के समय उन्होंने भोले राम के घर से धुआं उठते हुए देखा तो आग लगने का पता चला।