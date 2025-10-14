'सुक्खू का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन का दावा झूठा, वे देश के पहले झूठे सर्टिफाइड CM', जयराम ठाकुर के सनसनीखेज आरोप

जागरण संवाददाता, मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफिकेशन दिए गए।

जयराम ठाकुर ने बताया कि सुक्खू ने अपनी निजी इंग्लैंड यात्रा के दौरान दावा किया था कि उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस दावे की जांच करने पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आधिकारिक संवाद केंद्र ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय और उनकी मीडिया टीम द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिए यह झूठ फैलाया गया।