आस्था-पर्यटन का अनूठा संगम मंडी का देवीदढ़, देवदार के घने जंगलों के बीच बना आकर्षण का केंद्र; कैसे पहुंचे?

मुकेश मेहरा, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित देवीदढ़ की प्राकृतिक सुंदरता यहां आने वालों का मन मोह लेती है। यह स्थान आस्था और पर्यटन का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यहां देवदार के घने जंगलों के बीच एक खुला मैदान है।

यहां मंडी के अधिष्ठाता देवता कमरूनाग की बहन मुंडासन का मंदिर है, साथ ही एक विशाल देवदार का पेड़ भी है। देवीदढ़ के जंगल में प्रवेश करते ही पर्यटकों की सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। समुद्र तल से लगभग 7800 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवीदढ़ उभरता हुआ पर्यटन स्थल है। मंडी जिले के नाचन उपमंडल की ज्यूणी घाटी की पंचायत जहल में स्थित इस खूबसूरत स्थल का मैदान ढलानदार है। यह क्षेत्र पूरी तरह से देवदार के घने जंगलों से ढका हुआ है। मैदान के साथ ही चट्टानों से अठखेलियां करते पहाड़ी नदी-नालों और पक्षियों की आवाजें पर्यटकों को प्रकृति के करीब रखती हैं।

यहां आस-पास हरे-भरे खेतों में मटर और आलू की लहलहाती फसलें और ढलते सूरज का नज़ारा मनमोहक है। कच्चे स्लेटपोश मकानों की बनावट आपको पुराने घरों की याद दिलाएगी। स्वच्छ हवा और प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने के लिए यह स्थल बेहतरीन विकल्प है। हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।

देवीदढ़ शिकारी माता और देव कमरूनाग के लिए एक प्रमुख ट्रेकिंग प्वाइंट भी है। शिकारी माता यहां से मात्र आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कमरूनाग पहुंचने के लिए यहां से पैदल ट्रेक के साथ ही संपर्क सड़कें भी हैं। हर साल हजारों प्रकृति प्रेमी यहां सप्ताहांत बिताने आते हैं।

देवीदढ़ में देवदार का सबसे बड़े तने वाला पेड़ भी है, जिसका तना 25 से 26 फुट का है। यह पेड़ एक तने से शुरू होकर तीन हिस्सों में बंटता है। कहा जाता है कि देवता कमरूनाग जब भी देवीदढ़ आते हैं, इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, जिससे इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है।