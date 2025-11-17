Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी में नकली गहने देकर असली ले उड़ी दिल्ली की महिला, नेरचौक के सुनार की सूझबूझ से धराई

    By Hansraj Saini Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    दिल्ली की एक महिला ने मंडी में एक सुनार को असली गहने देकर नकली गहने थमा दिए। नेरचौक में भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन सुनार की सतर्कता से बच गई। जांच में पता चला कि महिला का परिवार से विवाद था। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और गहने वापस कर दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की महिला असली गहने लेकर मंडी के सुनार को थमा गई नकली (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मंडी। दिल्ली की एक महिला असली गहने लेकर मंडी के एक सुनार को नकली गहने थमा गई। रविवार को उसने बल्ह क्षेत्र के नेरचौक में भी एक सुनार को चूना लगाने का प्रयास किया, लेकिन सुनार की सतर्कता से धोखाधड़ी का प्रयास नाकाम हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला सुनार की दुकान में सोने की बालियां खरीदने पहुंची थी। यहां उसने नई बालियां पसंद की। भार व दाम तय करने के बाद सुनार को बताया कि वह अपनी पुरानी कान की बालियां बदलना चाहती हैं। सुनार ने बालियों का भार किया। इसके बाद बालियां कारीगर के पास जांच करने को दी।

    कारीगर ने जांच के लिए जब बालियों को गर्म करना शुरु किया तो महिला ने विवाद शुरु कर दिया। वह इस बात पर अड़ गई कि अपनी बालियां बिना गर्म करवाए ही बेचेंगी। जांच में बालियों में सोना कम और पीतल अधिक पाई गई। विवाद बढ़ने पर सुनार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के बैग की तलाशी ली तो और भी गहने मिले।

    पता चला कि शनिवार को महिला ने मंडी में एक सुनार के यहां गहने खरीदे थे। उसकी एवज में पुराने गहने दिए थे। इस बात का पता चलते ही ठगी का शिकार मंडी का सुनार भी नेरचौक पहुंच गया। पुलिस महिला को पूछताछ के लिए थाना ले गई।

    जांच के दौरान महिला ने बताया कि उसका दिल्ली में स्वजन से विवाद चल रहा है और वह घर से नाराज होकर मंडी आ गई थी। पुलिस ने शोरूम मालिक की शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की।

    चूंकि घटना में कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ और महिला का मानसिक तनाव भी सामने आया इसलिए पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मंडी के सुनार को उसके गहने वापस कर दिए। घटना का वीडियो प्रसारित प्रसारित हो रहा है। आरंभिक जांच में महिला के किसी गिरोह से जुड़े होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।