मंडी में नकली गहने देकर असली ले उड़ी दिल्ली की महिला, नेरचौक के सुनार की सूझबूझ से धराई

जागरण संवाददाता, मंडी। दिल्ली की एक महिला असली गहने लेकर मंडी के एक सुनार को नकली गहने थमा गई। रविवार को उसने बल्ह क्षेत्र के नेरचौक में भी एक सुनार को चूना लगाने का प्रयास किया, लेकिन सुनार की सतर्कता से धोखाधड़ी का प्रयास नाकाम हो गया।

महिला सुनार की दुकान में सोने की बालियां खरीदने पहुंची थी। यहां उसने नई बालियां पसंद की। भार व दाम तय करने के बाद सुनार को बताया कि वह अपनी पुरानी कान की बालियां बदलना चाहती हैं। सुनार ने बालियों का भार किया। इसके बाद बालियां कारीगर के पास जांच करने को दी।

कारीगर ने जांच के लिए जब बालियों को गर्म करना शुरु किया तो महिला ने विवाद शुरु कर दिया। वह इस बात पर अड़ गई कि अपनी बालियां बिना गर्म करवाए ही बेचेंगी। जांच में बालियों में सोना कम और पीतल अधिक पाई गई। विवाद बढ़ने पर सुनार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के बैग की तलाशी ली तो और भी गहने मिले।

पता चला कि शनिवार को महिला ने मंडी में एक सुनार के यहां गहने खरीदे थे। उसकी एवज में पुराने गहने दिए थे। इस बात का पता चलते ही ठगी का शिकार मंडी का सुनार भी नेरचौक पहुंच गया। पुलिस महिला को पूछताछ के लिए थाना ले गई।

जांच के दौरान महिला ने बताया कि उसका दिल्ली में स्वजन से विवाद चल रहा है और वह घर से नाराज होकर मंडी आ गई थी। पुलिस ने शोरूम मालिक की शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की।