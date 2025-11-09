Language
    CM सुक्खू मंडी में कल 3 जिलों के 3042 आपदा प्रभावितों को देंगे राहत राशि, हजारों लोग जुटेंगे पड्डल मैदान में

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुक्खू कल मंडी में तीन जिलों के 3042 आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम पड्डल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहाँ हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। इस पहल से मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के आपदा पीड़ितों को सहायता मिलेगी।

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, मंडी। आपदा से जूझ रहे हजारों परिवारों के जख्मों पर अब राहत का मरहम लगेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से राहत वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। 

    इस अवसर पर वह मंडी, कुल्लू व बिलासपुर जिले के 3042 आपदा प्रभावित परिवारों सहित 83 अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को 52.07 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित करेंगे।

    इस आयोजन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहेंगे। 

    घर गंवाने वाले 1038 परिवार

    यह राहत उन परिवारों को दी जा रही है, जिन्होंने इस वर्ष बरसात में प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने घर, आजीविका या संपत्ति का भारी नुकसान झेला था। इनमें 1038 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, जबकि 2004 परिवारों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 

    2004 प्रभावितों के घर आंशिक रूप से प्रभावित

    राज्य सरकार ने इन प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण कर प्रभावितों की सूची तैयार की थी। जिन 2004 प्रभावितों के घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें 13 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी। 

    1038 प्रभावितों को मिलेंगे 22.55 करोड़ रुपये 

    जिन 1038 प्रभावितों के घर पूरी तरह ध्वस्त हुए थे उनको 22.55 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जाएगी। इन्हें पहली किश्त में चार लाख रुपये मिलेंगे। अन्य योजनाओं के 83 लाभार्थियों को 16.52 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

    कार्यक्रम में हजारों लोग लेंगे भाग

    मुख्यमंत्री सुक्खू का यह दौरा केवल राहत वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बनेगा। पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों लोग भाग लेंगे। 

    प्राथमिकताओं में आपदा प्रबंधन शीर्ष पर

    मंच से मुख्यमंत्री न केवल राहत राशि वितरित करेंगे, बल्कि भविष्य में आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष आपदा प्रबंधन को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है। 

    पनारसा में डिग्री कालेज का करेंगे लोकार्पण

    मुख्यमंत्री सोमवार को प्रातः लगभग 10.50 बजे मंडी जिला के पनारसा में पहुंचेंगे। वहां राजकीय डिग्री कालेज का विधिवत लोकार्पण करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रातः करीब 11.45 बजे मंडी पहुंचेंगे। पड्डल मैदान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे।

