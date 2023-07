Mandi Cloud Burst: जोगेंद्रनगर के वींचकैंप में बादल फटने से भारी नुकसान, पेयजल पाइप लाइन समेत स्त्रोत भी तबाह

Mandi जोगेंद्रनगर में बादल फटने के बाद वींचकैंप की एक पहाड़ी से भी भूस्खलन होने से नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव से नागचला डिगली सड़क व पुल पर मलबा भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। नकेहड़ सड़क का कलवर्ट पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं जलशक्ति विभाग के पेयजल पाइप लाइन समेत स्त्रोत भी तबाह हुए हैं।

Cloud Burst: जोगेंद्रनगर के वींचकैंप में बादल फटने से भारी नुकसान : जागरण

