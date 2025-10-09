हिमाचल में सीबीआइ अधिकारियों पर लगे प्रताड़ना के आरोप, पूर्व पंचायत प्रधान की शिकायत के बाद जांच शुरू

-शिमला पुलिस ने प्रारंभिक जांच के लिए बालूगंज थाने को सौंपा मामला

-मंडी के सिध्याणी निवासी ने एसपी शिमला को दिया है शिकायत पत्र



जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने मंडी के गिरधारी लाल की शिकायत पर सीबीआइ के अधिकारियों की कथित प्रताड़ना के मामले में प्रारंभिक जांच के लिए बालूगंज थाने को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जल्द देने के आदेश दिए हैं। यदि जांच में व्यक्ति की प्रताड़ना पाई जाती है तो शिमला में सीबीआइ पर मामला भी दर्ज हो सकता है।

दो दिन पहले शिमला पुलिस को सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप में मंडी जिला के बल्ह क्षेत्र के तहत आने वाले सिध्याणी निवासी 56 वर्षीय गिरधारी लाल ने शिकायत दी थी। एसपी शिमला को दिए शिकायत पत्र में गिरधारी लाल ने आरोप लगाया कि उन्हें 22 सितंबर और 30 सितंबर को सीबीआइ के शिमला दफ्तर बुलाकर मार्च 2024 के एक चिट्टा मामले के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए दबाव बनाया गया। वह उस दिन घटनास्थल पर साक्षी के रूप में मौजूद थे और जो कुछ देखा-सुना वह पहले ही लिखकर दे दिया था।