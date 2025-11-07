Himachal Crime: अब विदेश नहीं जा पाएगा मोहम्मद अब्बास, सुंदरनगर में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा भारी; केस दर्ज
सुंदरनगर में एक नाबालिग छात्रा को अगवा करने की कोशिश करने वाले आरोपी मोहम्मद अब्बास पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सऊदी अरब में काम करता है। पीड़िता के परिवार ने पीछा करने और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। केस दर्ज होने के बाद अब वह विदेश नहीं जा पाएगा।
जागरण संवाददाता, मंडी। सुंदरनगर में नाबालिग छात्रा को अगवा करने का प्रयास करने का आरोपित डिनक का रहने वाला मोहम्मद अब्बास पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। केस दर्ज होने के बाद अब वह विदेश नहीं जा पाएगा।
वह शुक्रवार से होने वाली साले की शादी के लिए छुट्टी पर घर आया था। वह सऊदी अरब में कंपनी में नौकरी करता है। उसके स्वजन की बीज की दुकान है। उसने सोलन के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की थी। उसका पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और दूसरी से कोई बच्चा नहीं है। वह जब भी घर छुट्टी आता था तो गाड़ी में दिनभर मौजमस्ती करने निकल जाता था। यही आदत उसे महंगी पड़ गई।
पीड़िता सुंदरनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। आरोपित वहां छुट्टी के समय गाड़ी लेकर पहुंच जाता था। स्कूल से आने के बाद छात्रा ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहां भी उसका पीछा करता था। छात्रा की सहनशीलता जब जवाब दे गई तो उसने स्वजन को अवगत करवाया था। आरोपित बुधवार शाम को जैसे ही पीछा करता हुआ छात्रा के घर तक पहुंचा तो लोगों ने पकड़कर पिटाई की और मुंह काला करने के बाद पुलिस को सौंप दिया था।
बताया जा रहा है कि थाने में पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। इसके बाद आरोपित घर चला गया। लोगों ने जब सुंदरनगर थाना के बाहर हंगामा किया तो उसे पुलिस ने दोबारा फोन कर बुलाया था। वह नौलखा से वापस आया था। अब्बास ने उसकी बेवजह पिटाई करने तथा मुंह काला कर अपमानित करने की शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस ने केस दर्ज किया है। दूसरा केस पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इसमें पीछा करने, रास्ता रोकने व अगवा करने के आरोप लगाए हैं। तीसरा केस पीड़िता के पिता की शिकायत पर हुआ है। इसमें आरोपित के भाई व अन्य लोगों पर जांच अधिकारी के कमरे में घुसकर धमकाने तथा पिटाई करने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता के पिता ने अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर रपट दर्ज की और पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। सुंदरनगर के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि आरोपित को वीरवार को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मंडी जेल भेज दिया है। इस मामले में क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी है। एक-दो दिन में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
