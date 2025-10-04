Language
    सराज घाटी में आपदा पीड़ितों के लिए पूर्व सैनिकों का बड़ा कदम, 22 परिवारों को बांटे 10-10 हजार

    By Pushap Raj Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    सराज घाटी में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बल्ह लीग के पूर्व सैनिकों ने थुनाग आपदा राहत कमेटी बनाकर 2.20 लाख रुपये जुटाए। लीग ने 22 प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपये के चेक वितरित किए और भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।

    सराज के 22 आपदा प्रभावितों को पूर्व सैनिकों ने बांटी 2.20 लाख की राहत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मंडी। सराज घाटी में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए बल्ह लीग के पूर्व सैनिकों ने बड़ा कदम उठाया है। बल्ह लीग ने थुनाग आपदा राहत कमेटी बनाकर अपने सदस्यों के आपसी सहयोग से 2.20 लाख रुपये की धनराशि एकत्रित की।

    बल्ह लीग का दल सराज के थुनाग पहुंचा जहां उन्होंने सराज लीग की ओर से पहले से चयनित किए गए 22 प्रभावित परिवारों के नुकसान का स्वयं मौके पर जाकर जायजा लिया। इसके बाद, सभी आपदा प्रभावितों को एक स्थान पर इकट्ठा करके प्रति परिवार 10-10 हजार रुपये के चेक वितरित किए गए। बल्ह लीग ने प्रभावित परिवारों को भविष्य में भी और मदद देने का भरोसा दिलाया है।

    इस राहत वितरण के दौरान बल्ह लीग के चेयरमैन कैप्टन महेंद्र सिंह राणा, सचिव कैप्टन मेघ सिंह चंदेल, कैशियर हवलदार बलदेव सिंह गुलेरिया सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। यह पहल पूर्व सैनिकों की सामाजिक जिम्मेदारी और भाईचारे की मिसाल पेश करती है।